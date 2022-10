Universitatea Româno-Americană implementează cursul „Blockchain și tehnologii financiare” în 2022

Universitatea Româno-Americană (RAU) a implementat un curs prin care își propune să-i ajute pe studenți să se familiarizeze cu tehnologia Blockchain.

Cum specialiștii estimează că această industrie va crea peste 40 de milioane de noi locuri de muncă la nivel mondial, în următorii 8 ani, RAU se alătură altor universități de top precum Harvard, MIT și Oxford la acest capitol, cu intenția de a le oferi studenților o șansă în plus cu privire la intrarea pe piața muncii.

Tehnologia Blockchain pătrunde în mai multe sectoare din România, printre care se numără industria, energia, mediul, securitatea, logistica, sănătatea, comerțul, administrația publică și educația.

Începând din anul 2022, studenții de la programul de studii universitare de masterat „Finanțe și Tehnologii Financiare”, din cadrul Facultății de Finanțe și Contabilitate, vor lua parte la cursul „Blockchain și tehnologii financiare”, care va fi susținut de Ciprian Ciceu , om de afaceri și profesor la BeTrader Academy, una din cele mai puternice organizații de formare din domeniul FinTech din Europa.

Blockchain-ul se află în topul celor mai căutate specializări la nivel mondial, alături de tehnologii precum Cloud Computing, Inteligenta Artificiala, Big Data, Machine Learning și Robotică.

Întrucât mai multe platforme din aria FinTech, precum și diverse instituții publice Europene, au început să adopte modelul Blockchain și în special aplicațiile descentralizate, cursul implementat de RAU își propune să faciliteze înțelegerea noțiunilor elementare, dar actuale ale arhitecturii acestei tehnologii înfloritoare.

Și mai mult decât atât, RAU încurajează punerea în practică a cunoștințelor dobândite pe parcursul cursului, prin solicitarea unei propuneri de proiect bazat pe o aplicație descentralizată care să ruleze pe Blockchain-ul Ethereum – un ecosistem flexibil și sigur, pe care sunt construite mii de criptomonede și colecții de NFT-uri.

Programul „Blockchain și tehnologii financiare” din cadrul RAU, este o disciplină opțională și de specialitate, care se derulează în primul semestru din anul I de studiu la masterat.

Cursul se întinde pe o durată de 56 de ore și va acoperi subiecte precum blocuri, tranzacții, minare, funcții hash, criptomonede, portofele, criptografie cu chei publice și private, algoritmi de consens (Proof of work, Proof of stake, Proof of space-time etc.). Absolvenții acestui curs vor știi să utilizeze una sau mai multe platforme de Blockchain și vor putea să proiecteze și să implementeze un smart contract.

Ciprian Ciceu, profesorul care susține cursul „Blockchain și tehnologii financiare” se bucură de peste 20 de ani de experiență în antreprenoriat, management, planificare de afaceri, analiză financiară, inginerie software, operațiuni și analiză decizională.

Pasiunea sa pentru trading a debutat la o vârstă fragedă, iar după ce și-a finalizat cu succes studiile și a obținut un MBA în finanțe și management, Ciprian Ciceu a început să lucreze ca trader independent pentru diverse companii și instituții.

În 2017, antreprenorul român s-a alăturat grupului BeTrader Academy din Belgia, după care a lansat o filială acreditată în România, care oferă cursuri de trading la cele mai înalte standarde internaționale. În următorii doi ani, s-a dedicat dezvoltării unor noi proiecte conexe în Europa de Est, Asia și în Statele Unite.

