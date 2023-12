Cornel Dinicu nu apare în acte ca proprietar al pensiunii Ferma Dacilor din Tohani. Ce scrie în documentele de la Registrul Comerțului

Pensiunea Ferma Dacilor din Tohani, cea de la care s-a dezlănțuit iadul din noaptea de Crăciun, apare la Registrul Comerțului înregistrată cu numele Ferma Dacilor Production SRL.

În acte nu apare însă și numele lui Cornel Dinicu, deși public, acesta se prezintă drept proprietar.

Datele publice de la Registrul Comerțului arată că această firmă, Ferma Dacilor SRL, a avut un certificat de înregistrare care s-a eliberat în 2021.

Ferma Dacilor este cu sediul social în Tohani, comuna Vadului. Tot aceste acte de la Registrul Comerțului arată că Dinicu nu este practic înscris în actele oficiale.

În acte, sunt doi alți asociați: Olteanu Marian Viorel născut, potrivit datelor oficiale, în Prahova și Ristin Vitomir Adrian, locul nașterii este Timișoara.

Firma are taxele plătite la zi. Datele din Registrul Comerțului arată faptul că în ultimii trei ani, pentru că din 2020 avem aceste evidențe, firma și-a crescut profitul an de an, domeniul de activitate fiind acela de facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată.

De exemplu, în 2020, în plină pandemie, profitul de la Ferma Dacilor era de aproximativ 1,2 milioane de lei și avea această firmă un număr de şase salariați.

În 2021, profitul crește și ajunge la aproape 1,6 milioane de lei şi se păstrează numărul de salariați.

În 2022, o să vedem un profit de peste două milioane de lei. Aici este și momentul în care numărul de salariați crește la 11.

Cornel Dinicu nu apare practic în aceste documente depuse la Registrul Comerțului, însă el se prezintă public drept proprietar.

Totuşi, Cornel Dinicu vorbește într-un interviu acordat anul trecut, în luna noiembrie, despre cum în 2012 a început practic să cumpere bucată cu bucată acest teren, unde a fost construită pensiunea și cum a ajuns la 40 de hectare.

Tot acesta spune și cum a făcut tranziția de la un grajd care era acolo la o facilitate de cazare cu aproximativ 30 de camere care s-a dezvoltat. Vorbim despre o firmă care are aceste facilități de cazare, dar și despre o firmă care livrează produse naturale.