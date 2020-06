eMAG reduceri. 3 aspiratoare robot excelente, sub 500 de lei

eMAG reduceri aspiratoare robot. Magazinul online eMAG are oferte foarte bune in aceasta perioada la aspiratoare robot.

eMAG reduceri aspiratoare robot – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 aspiratoare robot care costa foarte putin, fiecare avand un pret mai mic de 500 de lei.

eMAG reduceri aspiratoare robot ieftine

1. Aspiratorul robot Symbo D300W, de culoare alba, are un pret excelent in campania eMAG reduceri aspiratoare robot.

Symbo D300 este un aspirator robot mic si sprinten, care aspira fara a obosi praful, murdaria, firimituri si alte resturi prin fanta sa de aspirare. Are un singur buton, asa ca nu trebuie sa va faceti griji in privinta confuziei cu setarea sau pornirea. Prin apasarea butonului, porneste spre murdarie si aspira.

De asemenea, curata de-a lungul peretilor sau pe langa picioarele scaunelor sau meselor. O curatare perfecta asigura si mopul care poate fi atasat de dedesubt iar materialul antistatic din microfibra prinde chiar si cele mai mici particule de murdarie. Symbo este rezistent.

In ciuda dimensiunilor sale mai mici, este capabil sa traverseze prin camera timp de 55 de minute fara pauza. Cand se descarca, va va anunta si va fi gata sa continue atunci cand bateria este reincarcata. Va recomandam sa lasati aspiratorul conectat la adaptor chiar si dupa incarcare pentru a mentine durata de viata maxima a bateriei Ni-MH.

Aspiratorul are o capacitate de colectare de 0,2 litri si o greutate de doar 1,5 kilograme.

eMAG reduceri aspiratoare robot cu baterie

2. Aspiratorul robot SCARLETT SC-VC80R10, 15W, de culoare neagra, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri aspiratoare robot.

Descriere:

Aspiratorul robot Scarlett SC-VC80R10 are o putere de 15 W, iar volumul recipientului de praf este de 0,2 litri.

Produsul Scarlett dispune de urmatoarele specificatii:

-curatare uscata si umeda

-orientare in spatiu: IR-beam

-selectarea automata a traiectoriei si indicarea obstacolelor

-indicator de incarcare a bateriei

-bateria dureaza pana la 60 de minute

-timpul de incarcare a bateriei este pana la 4 ore

-tip baterie: Ni-MH

-capacitatea bateriei: 850 mAh

-senzor de treapta

-incarcare prin adaptor

-modul de economisire a bateriei: oprire automata.

Aspiratorul are o greutate de doar un kilogram.

eMAG reduceri aspiratoare robot clasa A+

3. Robotul de aspirare Sogo 16055, 3 moduri de curatare, Senzor Anti-coliziune, Slim, Silentios, Reincarcabil, Telecomanda, de culoare alba, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri aspiratoare robot.

Aspiratorul robot face parte din clasa de eficienta energetica A+ si are urmatoarele functii: protectie supraincalzire, indicator luminos, indicator baterie descarcata, baterie reincarcabila.

Aspiratorul cantareste 1,7 kilograme si are o capacitate de colectare de 200 de ml. Autonomia acumulatorului este de 40 de minute.

Descriere:

Curatare automata

Senzor anti-coliziune

Cos de praf usor de golit

3 mod de curatare - Auto, Random, Edge

Potrivit pentru diverse suprafete - podea din lemn / parchet, Marmura etc

Baterie puternica de lunga durata (intre 40-60 min)

Include peria laterala - pentru curatarea muchiilor si curatarea colturilor

Functionare linistita - Nivel de zgomot <73 dB

Design subtire pentru curatarea fara dificultati sub canapele, mese si paturi - Inaltime doar 76mm!

Sigur de utilizat in jurul copiilor si animalelor de companie.

Tensiune de intrare: 100-240V, 600mA

Tensiune de iesire: 24V CC

Tensiunea bateriei: 14.4V (Ni-Mh 850 mAh)

Putere medie unitara: 18W

Capacitate de aspirare in vid: 400-600 (pa)

Capacitate de praf: 200 ml

Timp de incarcare: 4-6 ore

Timp de lucru: 40-60 minute

Dimensiune unitate: Ф290x 76mm

Greutate unitara: 1,70 Kg

Greutate bruta: 2,80 kg

Accesorii principale:

Pachet cu baterii reincarcabile

Adaptor de incarcare CA.

Telecomanda IR

Perie laterala

Manual de operare

