Piedone a rămas fără tuș la ștampilă în secția de votare: "Am o lege a atracţiei, oriunde mă duc, îmi cade musca în ciorbă"

Şeful ANPC a mărturisit în faţa jurnaliştilor că a votat pentru ca ţara noastră să meargă înainte, indiferent de structura politică. Facebook / @Cristian Popescu Piedone & Agerpres

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a avut parte de un mic incident când a mers la o secţia de vot din Fălticeni. Potrivit Antena 3 CNN, şeful ANPC a rămas fără tuş la ştampilă şi, aşa cum ne-a obişnuit, a făcut haz de necaz. Totodată, Cristian Popescu Piedone a precizat că a votat "pentru o Românie de viitor", astfel încât, ţara noastră "să nu se întoarcă în trecut".

Cristian Popescu Piedone s-a prezentat azi la secția de vot amenajată în incinta Grădiniței "Dumbrava Minunată" de la Fălticeni. În momentul în care a vrut să pună ştampila pe candidatul favorit din cursa pentru fotoliul de la Cotroceni, preşedintele ANPC a remarcat că nu are suficient tuş pe ştampilă, motiv pentru care a trebuit să iasă din cabină, să revină lângă unul dintre membrii secţiei de votare, unde se afla o tușieră. Astfel, a fost rezolvată situaţia.

În faţa jurnaliştilor, Cristian Popescu Piedone a mărturisit cu zâmbetul pe buze că, de obicei, i se întâmplă tot felul de incidente – unele dintre ele sunt chiar amuzante. "Domne, da... nu ştiu, am aşa... o lege a atracţiei, cred că sunt băgat într-o atracţie permanentă. Oriunde mă duc, dacă sunt cu o sută de inşi la o masă şi o sută de ciorbe, mie îmi cade musca în ciorbă", a declarat şeful ANPC la Antena 3 CNN.

În vârstă de 62 de ani, Cristian Popescu Piedone a mai precizat în cadrul interviului că a votat pentru ca "România să nu se întoarcă în trecut, ca România să nu fie închistată în prezent actual, într-un haos de nedescris, atât în eșichierul politic cât și mediul social în care trebuie să ne gândim cu toții la viitor. Am votat pentru o Românie de viitor, o Românie care trebuie să meargă înainte și numai înainte, indiferent de structura politică".

În timpul declaraţiilor oferite după ce şi-a exercitat dreptul la vot, a dezvăluit că, în cursul serii de sâmbătă, el a mers într-un restaurant din Fălticeni şi a fost rugat de unii dintre angajaţi să îi facă o farsă bucătarului.

"Aseară, nu...ocaţia a fost..., chiar m-a rugat personalul să îi fac o farsă bucătarului. Bineînţeles, am intrat, dar am rămas uimit, aici, în Fălticeni, o bucătărie... să folosesc... NASA, să zic aşa. Deci, ireproşabil.

Bineînţeles că i-am găsit ceva, dar l-am consiliat, că, data viitoare când vin, n-o să-l... dar o abatere, extraordinar de mică", a povestit Cristian Popescu Piedone, potrivit sursei citate.

Până la ora 14:00, peste 4,9 milioane de români ieşit la vot în primul tur al alegerilor prezidențiale. Prezența la vot a depășit astfel procentul de 27%, a anunțat AEP.