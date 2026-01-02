Avertizare imediată de la ANM: Cod roșu de viscol cu rafale de peste 120 km/h și vizibilitate zero

<1 minut de citit Publicat la 08:30 02 Ian 2026 Modificat la 08:30 02 Ian 2026

Potrivit meteorologilor, vântul va depăşi 120 km/h la rafală, iar vizibilitatea este aproape zero, din cauza zăpezii viscolite. Foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare nowcasting Cod roşu de vânt foarte puternic care viscoleşte şi troieneşte zăpada, valabilă până la ora 10:00 în judeţul Cluj.

Potrivit meteorologilor, în zona de munte de peste 1.800 metri se vor semnala vânt foarte puternic cu viteza la rafală de peste 120 km/h, care viscoleşte puternic şi troieneşte zăpada deja depusă şi care determină o vizibilitate apropiată de zero.

Iniţial, meteorologii au emis Cod portocaliu de vânt puternic pentru zona respectivă.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.