eMAG reduceri. 3 frigidere side by side care costa cat unul obisnuit

Preturile sunt atat de accesibile incat puteti cumpara un frigider dublu la pretul unuia obisnuit.

Am analizat oferta si am descoperit 3 frigidere side by side mari, care costa fiecare sub 2.500 de lei.

1. Frigiderul side by side Heinner HSBS-428NFX+, 428 l, Clasa A+, No Frost, Display LED interior, H 178 cm, Argintiu, are o reducere de 44% in campania eMAG reduceri frigidere side by side.

Aparatul frigorific beneficiaza de livrare pana in casa.

SISTEM DE RACIRE FULL NO FROST - Sistemul Full No Frost permite o circulare omogena a aerului rece care, fiind lipsit de umiditate, evita formarea ghetii pentru o pastrare perfecta a alimentelor. Nu va mai fi necesara dezghetarea frigiderului sau congelatorului si astfel vei economisi timp.



SISTEM MULTI AIR FLOW - Ventilatorul din congelator si conductele de aer din interiorul frigiderului, fac ca aerul rece sa se extinda mai repede si mai uniform in comparatie cu sistemul traditional de ventilare, astfel prospetimea alimentelor este pastrata timp indelungat.



CLASA ENERGETICA A+ - Beneficiezi de un consum optim de energie electrica si de o super economie, in comparatie cu produsele din clasele inferioare.



CAPACITATE: 428L - Capacitate de incarcare suficienta pentru nevoile zilnice si pentru intreaga familie.

CONTROL ELECTRONIC CU DISPLAY IN INTERIOR - Setezi simplu si rapid, printr-o simpla apasare de buton, atat temperatura din compartimentele de racire si congelare, cat si modul de functionare dorit.



FUNCTIE CONGELARE RAPIDA - Daca doresti sa congelezi alimente intr-un timp scurt, ai posibilitatea sa activezi functia “Super Freeze”.



FUNCTIE “VACANTA” - Perfecta pentru perioadele in care pleci de acasa, functia Vacanta opreste compartimentul frigider, in vreme ce congelatorul functioneaza normal.



LUMINA LED - Lumina moderna de tip LED, durabila si eficienta in privinta consumului de energie, asigura vizibilitate in orice colt al aparatului frigorific.



FUNCTIONALITATI:

4 rafturi din sticla frigider si 1 sertar pentru fructe si legume 4 rafturi si 1 sertar congelator

Ai compartimente spatioase si convenabile pentru toate nevoile tale si intotdeauna suficient spatiu. Raceste sau congeleaza alimentele si pastreaza fructele si legumele la fel de proaspete si gustoase ca in ziua in care au fost culese.



CULOARE: ASPECT INOX - Designul atractiv si culoarea eleganta se incadreaza perfect in orice bucatarie, indiferent ca vorbim de un decor clasic sau modern.

2. Frigiderul side by side Star-Light SSM-510WH, 510l, Clasa A+, Display, Total No frost, H 178cm, Alb, are o reducere de 18% in campania eMAG reduceri frigidere side by side.

Aparatul frigorific beneficiaza de livrare pana in casa.

Prospetime maxima, consum minim - Spune adio consumului ridicat de energie electrica. Combina frigorifica Star-Light imbina managementul spatiului cu performanta de conservare ridicata. Este ideala pentru mentinerea alimentelor proaspete, fara grija facturilor ridicate la energia electrica, consumand cu pana la 20% mai putine resurse datorita clasei energetice A+.

Total NO FROST - Combina este dotata cu functia NO FROST, cu ajutorul careia nu vei mai fi nevoit sa deszgheti aparatul, economisind astfel timp pretios. Pungile cu zarzavaturi sau diferite carnuri nu vor mai avea depuneri de gheata, nu se vor mai lipi si vei putea vedea astfel mai usor continutul acestora.



Capacitate - Aceasta dispune de un spatiu de stocare mai mult decat generos, avand o capacitate de 510 l. Compartimentele iti ofera libertate in organizarea alimentelor, datorita proiectarii orientate catre utilitate si functionalitate astfel incat sa poti stoca cu usurinta, o cantitate cat mai mare de alimente.



Compartimentare - Datorita proiectarii inteligente, combina frigorifica cu 2 usi Star-Light va pune la dispozitie un spatiu de stocare mai mult decat generos pentru familia dumneavoastra. Dispune de diverse compartimentari inteligente, cum ar fi suporturile pozitionate inteligent pe usa, suportul pentru oua sau tava pentru gheata.

Display digital - Display-ul digital este usor de folosit, ajutandu-te sa setezi printr-o simpla atingere functiile aparatului frigorific, in functie de alimentele depozitate.



Functia “Super Racire – Super Congelare” (racire rapida, congelare rapida) este utila atunci cand ne dorim sa racim/congelam intr-un timp mai scurt alimentele cumparate. In momentele cand frigiderul este gol sau aproape gol si il umplem cu o cantitate mare de alimente, pentru a grabi procesul de racire/congelare putem folosi functia pentru a omogeniza temperatura potrivita intr-un timp mult mai scurt decat al unei setari standard.

Atunci cand modul de racire rapida este setat, temperatura din frigider va fi setata automat la 2°C. Daca dezactivam modul, temperatura din frigider va reveni automat la nivelul la care era inainte de activare.

Cand modul de congelare rapida este activat, temperatura din congelator va fi setata la -24°C, urmand ca in urma dezactivarii acesteia, congelatorul sa revina la temperatura de dinaintea setarii modului.

Mod “Vacanta” - Aceasta functionalitate este extrem de utila atunci cand plecam pentru perioade lungi de acasa si nu avem nevoie de racirea alimentelor din partea superioara a combinei frigorifice. Modul, odata activat, temperatura din congelator va fi setata automat, iar cea din frigider va fi oprita si se va aprinde pictograma de inchidere (OFF).

Iluminare LED - Combina frigorifica este iluminata pe interior cu LED-uri, fiind astfel mai eficienta in privinta consumului de energie si asigurand totodata o vizibilitate omogena.

Blocare acces copii - Cu ajutorul acestei functii, putem bloca display-ul digital al combinei, asigurandu-ne astfel ca setarile aparatului frigorific raman neschimbate in momentul cand cei mici “intervin”.

Alarma usa deschisa - In cazul in care usa combinei frigorifice ramane deschisa pentru mai mult timp, aceasta va emite un semnal sonor de avertizare, evitandu-se astfel deteriorarea alimentelor din interior.

Nivel zgomot redus - Datorita nivelului de zgomot redus, de 43 dB, evitati stresul pe care il produceau vechile aparate de racire prin sunetul monoton si continuu.

3. Frigiderul side by side Candy CHSVN 174X, 521 l, Clasa A++, No Frost, H 177 cm, Inox, are o reducere de 35% in campania eMAG reduceri frigidere side by side.

Frigiderul beneficiaza de livrare pana in casa.

Clasa A++ - Alege produsele din clasa A++ pentru a reduce consumul de energie: optimizare cu pana la 40% fata de un produs echivalent din clasa A de eficienta energetica.

Autonomia fara curent de 8 ore iti garanteaza ca alimentele depozitate nu se vor altera chiar daca ai o pana scurta de curent.

Frigiderul are o capacitate de 344 L.

Cele 4 rafturi de sticla transparenta din interiorul frigiderului iti ofera o compartimentare ideala pentru a putea raci un numar mare de produse. Raftul reglabil iti permite sa-ti optimizezi spatiul dupa propriile tale preferinte.

Cele 4 rafturi fixe, de pe usa frigiderului, distantate diferit pentru a putea raci diverse tipuri de produse, fara a avea grija ca vor cadea atunci cand deschidem usa, completeaza functionalitatea spatiului.

Noile rafturi de usa permit depozitarea eficienta inclusiv a sticlelor, de diverse marimi, fara grija ca vor cadea atunci cand deschidem usa.

Noile sertare fresh zone, transparente, pentru fructe si legume sunt mai incapatoare si mai ergonomice datorita manerelor incorporate si a maximizarii capacitatii interioare.

Cele 4 rafturi de sticla transparenta din interiorul frigiderului protejeaza impotriva varsarilor accidentale fiind si foarte usor de curatat.

Congelatorul are o capacitate de 177 L, avand aceeasi linie estetica ca si frigiderul, si asigura performanta si fiabilitate. Sertarele solide si transparente garanteaza conditii perfecte de racire mentinand, in acelasi timp, calitatea alimentelor.

Compartimentarea acestuia iti permite sa congelezi un volum mare de alimente. Cu o capacitate de congelare de 10 kg in 24 ore, pastrarea alimentelor un timp cat mai indelungat devine un lucru foarte usor de realizat.

Tehnologia No Frost - Tehnologia No Frost este inovatia ce permite pastrarea alimentelor un timp mai indelungat impiedicand formarea stratului de gheata pe peretii din interiorul congelatorului.

Acum nu mai pierzi timpul cu decongelarea congelatorului, decongelare care inainte era realizata manual: scoteai frigiderul din priza, mutai alimentele afara cu riscul de a se altera, inlaturai manual stratul de gheata si dupa ce faceai curat reasezai alimentele la loc. Iar acest proces il repetai ori de cate ori stratul de gheata impiedica congelarea perfecta a alimentelor.

Noul LED Light - Toate frigiderele Candy sunt echipate cu control electronic, usor de utilizat cu sistemul de iluminat Sky LED. Acesta va ofera o imagine de ansamblu mai buna asupra alimentelor depozitate. Datorita sursei de lumina, totul in frigider este clar vizibil chiar si atunci cand bucataria este intunecata noaptea.

Panoul de control - Asezat in exteriorul frigiderului interfata electronica de control iti permite sa setezi cu usurinta temperatura dorita. Ai comenzi separate pentru frigider cat si pentru congelator.

