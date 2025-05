Veste proastă pentru românii cu credite: indicele ROBOR la trei luni a crescut

Banca Naţională a României a publicat ultimele informații despre ROBOR. Sursa foto: Getty Images

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat marţi la 6,08% pe an, de la 5,90% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), relatează Agerpres. Purtătorul de cuvânt al BNR a anunțat, marți, la Antena 3 CNN că dobânzile și implicit indicele ROBOR vor crește pe fondul presiunii în creștere asupra leului.



La începutul anului trecut, indicele era de 6,21%.



Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 6,16%, de la 6%, luni, iar ROBOR la 12 luni la 6,23%, de la 6,09%.



În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2024, în scădere faţă de cel din trimestrul anterior, de 5,66%.

O creștere a cotațiilor de dobândă pe termen scurt sugerează o scădere a lichidității din piață, în condițiile unor ieșiri de capitaluri. De altfel, economiștii de la BNR au confirmat pentru Antena 3 CNN că în ultima perioadă au ieșit foarte mulți bani din România și au intrat foarte puțini, ceea ce evident crește presiunea asupra leului.

Banca Națională a României (BNR) a cheltuit, luni, două miliarde de euro ca să mențină cursul stabil al leului după victoria lui George Simion în primul tur al alegerilor prezidențiale, relatează G4Media, care citează surse oficiale.

Presiunea pe moneda națională a început încă de la primele ore ale dimineții de luni și a atins punctul culminant după-amiază, deorece din dorința de a-și proteja depozitele, investitorii au încercat să scape de lei și să cumpere euro. Investitorii se tem de consecințele economice ale unei eventuale victorii a lui George Simion și în turul doi al alegerilor prezidențiale care vor avea loc pe 18 mai.