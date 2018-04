eMAG reduceri. 4 combine frigorifice ca sa intampini temperaturile de 30º C

eMAG reduceri combine frigorifice. Meteorologii au anuntat ca in perioada imediat urmatoare vor fi si temperaturi de 30 de grade Celsius, asa ca daca doriti sa fiti pregatiti in asteptarea verii, puteti beneficia de combinele frigorifice cu pret redus de pe emag.ro.

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele din campanie sunt AICI.

Am analizat oferta emag.ro si am descoperit mai multe combine frigorifice care au reduceri si de 41%.

In campanie sunt incluse combine frigorifice Albatros, Haier, Indesit sau Whirlpool.

eMAG reduceri combine frigorifice Albatros

1. O combina frigorifica Albatros CF33A+, cu un volum de 246 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 173 de cm, cu 3 ani garantie, are o reducere de 41% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Combina frigorifica are un consum anual de 252 kWh, usi reversibile si compartiment pentru legume si fructe.

Frigiderul are un volum net anual de 143 de litri, 4 rafturi din sticla in interior si 5 pe usa si un sistem de dezghetare automat. Congelatorul are un volum de 103 litri si 4 compartimente.

De asemenea combina frigorifica are picioare ajustabile si termostat ajustabil.

eMAG reduceri combine frigorifice Haier

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele din campanie sunt AICI.

2. Combina Frigorifica Haier CFE629CWE, cu un volum de 290 de litri, sistem No Frost, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 177 de cm, are o reducere de 40% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Clasa de eficienta energetica A + ofera 25 % economisire de energie in raport cu aparatele frigorifice din clasa A.

Iluminatul cu LED ofera o lumina mai stralucitoare decat frigiderele care sunt iluminate traditional. Se consuma mai putina energie in acelasi timp si nu necesita schimbarea practic pe toata durata de viata a frigiderului.

eMAG reduceri combine frigorifice ieftine

Combina are sertar pentru legume cu controlul umiditatii. Acesta mentine in acelasi timp un nivel adecvat de umiditate. In acest fel, alimentele raman proaspete mai mult timp.

Alarma este activata automat daca lasati usa deschisa. Se opreste aerul rece din interiorul frigiderului, iar alarma se activeaza automat atunci cand temperatura din interiorul frigiderului creste brusc.

Cand sunteti plecat in vacanta pentru il comutati in modul vacanta, frigiderul economiseste energie mentinand in acelasi timp functionarea normala a congelatorului.

Functia de racire rapida va permite sa pastrati produsele proaspat cumparate la temperatura corecta. Aceasta caracteristica inteligenta si practica este ideala pentru racirea cantitatilor mari.

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele din campanie sunt AICI.

eMAG reduceri combine frigorifice Indesit

3. Combina frigorifica Indesit LR8 S1 W, cu un volum de 339 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 187 de cm, are o reducere de 39% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Eficiente, spatioase, elegante si practice, disponibile in diferite variante, aparatele frigorifice Indesit sunt capabile sa corespunda oricaror nevoi si sa satisfaca orice cerinte de conservare a alimentelor.

Gama larga de sisteme de racire si diversele interfete precum si manerele disponibile prezinta flexibilitate in utilizare si aspect placut dar si certitudinea de a beneficia intotdeauna de calitate, fiabilitate, durabilitate si cele mai bune performante in deplina armonie cu mediul.

eMAG reduceri combine frigorifice la oferta

Flexibilitate maxima inseamna a oferi aparate care se adapteaza diferitelor nevoi, asigurand intotdeauna cea mai buna performanta de conservare.

Incapatoare, comode si extreme de functionale, combinele frigorifice Indesit sunt echipate cu rafturi prietenoase, adaptate fiecarei nevoi de conservare si pastrare a alimentelor in cele mai bune conditii.

Sertarele detasabile maresc spatiul de congelare a alimentelor, daca e necesar: pana la 38% mai multa capacitate de congelare, pana la 3 cutii de pizza in plus. Freezer Openspace Creste capacitatea de depozitare a cutiilor mari datorita celor 2 compartimente flexibile.

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele din campanie sunt AICI.

eMAG reduceri combine frigorifice Whirlpool

4. Combina frigorifica Whirlpool 6 th Sense Fresh Control BSNF 9431 K, cu un volum de 339 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, sistem No Frost, are o reducere de 37% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Combina frigorifica este fabricata din inox. Culoarea este neagra.

Combina frigorifica beneficiaza de Supreme Dual NoFrost: doua sisteme NoFrost separate, unul pentru frigider, iar celalalt pentru congelator, ce creeaza climatul ideal pentru conservarea alimentelor.