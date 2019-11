eMAG reduceri. 9 idei de cadouri pentru fete de Mos Nicolae

eMAG reduceri cadouri pentru fete de Mos Nicolae. A mai ramas destul de putin pana cand vine Mos Nicolae, asa ca daca vreti sa gasiti un cadou deosebit pentru fetita dumneavoastra ar fi bine sa cautati din timp.

emag.ro desfasoara o campanie de reduceri la o multime de cadouri pentru copii, ce include de la papusi la jocuri educative.

Am analizat oferta si am alcatuit o lista cu idei de cadouri:

eMAG reduceri cadouri pentru fete de Mos Nicolae - papusi

1. Papusa Mia de la Zapf Baby Annabell are o reducere de 10% in campania eMAG reduceri cadouri pentru fete de Mos Nicolae.

Imprimeul de pe salopeta Miei spune totul: sora mai mica a lui Baby Annabell® de la Zapf Creation este atat de dulce, incat iti vine sa o mananci. Cu ochii ei dulci si prietenosi, cu o expresie naturala, nu poti decat sa o iubesti.

Salopeta ei frumoasa de culoare gri, cu oile curcubeu si manecile roz, cu puncte polka gri, este incredibil de confortabila. Are o caciulita asortata cu buline polka si pantofi decorati cu un diamant si un cap de oita. Mia este numai buna de imbratisat, deoarece corpul ei contine o umplutura moale. Miei ii este intotdeauna sete dupa imbratisat si vrea sa se relaxeze dupa ce bea ceva. De aceea isi aduce propriul sau biberon roz si o marioneta.

- Baby Baby Annabell® Mia atat de delicata cu corp cu umplutura moale;

- Pentru imbratisat, joaca si luat peste tot;

- Permite un rol realist, plin de imaginatie si incurajeaza dezvoltarea responsabilitatii si a empatiei.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri cadouri pentru fete de Mos Nicolae – jucarii de plus

2. Jucarie de plus Fur Balls, Snow Pals, beneficiaza de o reducere de 10% in campania eMAG reduceri cadouri pentru fete de Mos Nicolae.

Setul include 1 x animal misterios, perie de ingrijire, esarfa cu eticheta pentru nume si certificat de adoptie. Editie limitata Snow Palls Fur Balls.

Un animal misterios se afla in interiorul fiecarei cutii - ce animal veti salva: o morsa, un pinguin sau un urs polar?

Cand adoptati editia limitata Snow Pal, ei ajung ca o minge trista de blana inghetata, alba, dar, odata ce ii imbaiati, uscati, periati si iubiti, veti descoperi ce fel de animal sunt cu adevarat! In plus, aceste Fur Balls au o caracteristica noua! Inimile lor sunt albastre si neiubite, asa ca au nevoie sa le incalziti inima pentru a o transforma magic din albastru in roz.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri cadouri pentru fete de Mos Nicolae – jocuri creative

3. Un joc creativ Monster Pillow de la D-Toys are o reducere de 14% in campania eMAG reduceri cadouri pentru fete de Mos Nicolae si costa 59,99 lei.

In set ai inclus accesoriile si instructiunile necesare pentru confectionarea unei perne uriase. Formele din fetru sunt gata decupate si perforate pentru coaserea usoara, absolut sigura si distractiva a unei jucarii deosebite.

Jucariile DIY, extrem de populare acum, dezvolta creativitatea, abilitatile motrice fine, atentia la detalii si indemanarea copiilor.

Oferta este AICI.

eMAG reduceri cadouri pentru fetite de Mos Nicolae - bucatarii

4. O bucatarie Molto cu un modul, sunete si corpuri de iluminat are o reducere de 19% in campania eMAG reduceri la cadouri si jucarii de Mos Nicolae.

Bucataria marca Molto cu un modul lateral echipat ii inspira pe copii la diferite jocuri de rol. Bucataria este dotata cu corpuri de iluminat, o multime de accesorii (13 piese) si, spre incantarea micutilor pasionati de gatit, se redau cu realism sunetele specifice fierberii mancarurilor de pe aragaz.



Detalii tehnice:

- Necesita baterii: 2 x LR03AAA (pentru lumini) si 2 x LR41 (pentru sunete).

- Dimensiuni produs asamblat (cm): 114(L) x 34(W) x 100(H).

- Dimensiuni cutie (cm): 60(L) x 21(W) x 85(H).

Pretul este AICI.

eMAG reduceri cadouri pentru fete de Mos Nicolae – seturi Frozen

5. O cutie de bijuterii muzicala Frozen are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri cadouri pentru fete de Mos Nicolae.

Magia Disney Frozen vine sub forma unei cutiute muzicale cu cele mai interesante si populare piese din animatia care a devenit rapid indragita de copiii din intreaga lume!

Alaturi de Anna si de Elsa, cele doua surori atat de diferite, vine si Olaf, omul de zapada care topeste inimile tuturor celor care fac cunostinta cu simpaticul personaj! Cutiuta muzicala poate fi folosita si ca loc in care fetita dumneavoastra isi poate depozita accesoriile.

Setul include si un inel in forma unei inimioare de gheata.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri cadouri pentru fete de Mos Nicolae – jocuri interactive si educative

6. Daca va ganditi la un cadou mai practic pentru fetita voastra, puteti alege o harta interactiva a lumii Momki, bilingva (romana-engleza).

Invatarea geografiei este usoara si distractiva, harta continand 78 de tari interactive. Copilul apasa pe o tara pentru a afla numele acesteia si detalii. 1.000 de realitati si intrebari despre tarile lumii.

Aceasta jucarie a fost realizata cu devotament si daruire. Este progresiva, astfel incat copilul sa poata invata datorita ei si sa se poata bucura de ea ani in sir.

Ce pot afla micutii cercetatori?

- Capitale;

- Limbi vorbite;

- Regiuni ale lumii;

- Drapeluri;

- Curiozitati (emblema, tari vecine, personaje celebre…)

Harta include 78 de tari interactive selectate din 192 de state membre ale Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Aceasta selectie s-a facut pe baza puterii economice detinute de diverse tari (PNB).

S-a luat in considerare si dorinta de a mentine un echilibru intre diferitele continente, pe langa criteriile tehnice specifice designului hartii.

Harta contine si teste, provocari (mod pentru doi jucatori, fiecare dintre acestia acumuland puncte), repetari pentru ca cei mici sa isi verifice cunostintele.

Jocul il felicita pe copil pentru fiecare raspuns corect.

Daca raspunsul nu este corect, jucaria da raspunsul corect, astfel incat copilul dvs sa poata invata cat mai repede!

Alte detalii:

- Harta poate fi agatata pe perete sau intinsa pe podea.

- Dimensiuni mari: 90 x 60 cm

- Copilul urmeaza instructiunile pentru a descoperi fiecare tara interactiva de pe harta.

Jucaria functioneaza cu 3 baterii (AAA) LR03 (incluse).

Pretul este AICI.

eMAG reduceri cadouri pentru fete de Mos Nicolae – jucarii educative

7. Jucaria educativa Little Tikes Laboratorul minunat beneficiaza de o reducere de 15% in campania eMAG reduceri cadouri pentru fete de Mos Nicolae.

Laboratorul minunat de la Little Tikes aduce la viata magia stiintei si starneste curiozitatea copiilor prin intermediul jocului cu mainile.

Incurajeaza-le curiozitatea cu noile seturi STEM, Laboratorul minunat, singurul laborator proiectat pentru prescolari. Cu Little Tikes cei mici descopera si exploreaza lumea, construind si o pasiune pentru magia stiintei.

Micii oamenii de stiinta se vor distra inventand conceptele STEM cu acest laborator realist (STEM inseamna Stiinta, Tehnologie, Inginerie si Matematica). Include 3 proiecte STEM incorporate si 6 carduri experimentale.

- Activati bilele cu plasma cu circuite (Tehnologie)

- Construiti labirintul cu minge (Inginerie si Matematica)

- Potiunea vrajitorului (Stiinta)

- Are peste 40 de sunete si fraze.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri cadouri pentru fetite de Mos Nicolae - sanii

8. Deoarece iarna este aproape, puteti sa ii cumparati fetitei dvs o sanie. O sanie din metal Almarox Alma, cu sezut din lemn, cu dimensiunile 91 x 38 x 30 cm, are un pret excelent in campania eMAG reduceri cadouri pentru fete de Mos Nicolae.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri cadouri pentru fete de Mos Nicolae - biciclete

9. Si, daca fata voastra este pasionata de sport si miscare in aer liber, merita sa aruncati un ochi pe ofertele la biciclete de pe emag.ro.

De pilda, bicicleta 16" Omega Master, pentru copii, de culoare verde, are o reducere de 58% in campania eMAG reduceri cadouri de Mos Nicolae.

Informatii tehnice:

- Cadru: Otel;

- Numar viteze: 1;

- Frane: V-Brake, torpedo;

- Roti: 16";

- Furca: Otel;

- Manete frana: LOGAN PVC;

- Angrenaj: Otel;

- Butuc pedalier: KENLY 3T;

- Lant: KMC Z410;

- Caseta pinioane: KENLY;

- Butuc fata: Otel;

- Butuc spate: Otel;

- Jante: STARS ALLOY;

- Anvelope: PONELY;

- Ghidon: Otel;

- Tija sa: Otel 28.6;

- Pedale: PVC.

Pretul este AICI.

