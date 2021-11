Un nou proiect rezidenţial în Bucureşti cu o investiţie de peste 120 milioane de euro

Noul proiect rezidenţial din zona de nord a Capitalei va fi organizat în jurul conceptului de grădină urbană şi va fi compus din locuinţele selective, spaţii comerciale şi servicii.

De asemenea, proiectul ABOVE va cuprinde cinci corpuri de clădiri. Proiectul, ce beneficiază de o investiţie uriaşă - peste 120 de milioane de euro, va începe în 2022 şi va avea un termen de finaliza de 24 de luni.

"ABOVE își propune să reprezinte un ansamblu urban iconic in cea mai vibranta zona de dezvoltare, ce se va remarca prin rafinamentul formei arhitecturale. Cu vederi panoramice spectaculoase, apartamentele ABOVE sunt completate de facilități exclusive, precum: Spa & Fitness, cu piscină interioară și saune, Hub & Spoke Lounge, un spațiu de unde poți lucra oricând sau te poți bucura de timpul liber, piațeta urbană ce cuprinde o întreagă zonă de promenadă și galerii comerciale, atent împletite cu peisajul urban de grădini și terase de peste 8600 de metri pătraţi”, au declarat reprezentanții ABOVE.

Amplasat într-o zonă cosmopolită din Capitală, respectiva Floreasca-Barbu Văcărescu (Şoseaua Fabrica de Glucoză), ABOVE va fi, pe lângă o investiţie uriaşă în zonă, şi un reper urban impunător, prin cele două turnuri de 18 etaje.

Astfel, prima fază a proiectului va cuprinde două turnuri 3S+D+P+18 etaje, cu zone de lobby la care se adaugă spații pentru restaurant, coffee shop și alte servicii comerciale.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Tot în această fază se va dezvolta și un corp de clădire cu regim de înălțime 3S+D+P+10 etaje duplex, cu facilități de recreere la nivelul parterului și demisolului, respectiv sală de fitness, piscină, spa și un spațiu multifuncțional de tip hub & spoke.

Începerea construcției primei faze a proiectului este estimată pentru semestrul al II-lea din 2022, cu termen de finalizare de 24 de luni.

A doua fază a proiectului cuprinde două corpuri de clădire 3S+P+9 etaje, amplasate complementar, cu scopul de a crea o grădină urbană generoasă, cu alei și spații de recreere.

Ansamblul are un regim de înălțime variabil, conceput special pentru a oferi vizibilitate panoramică asupra împrejurimilor din toate corpurile de clădire dar şi pentru a asigura locatarilor un nivel ridicat de confort.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal