Piaţa imobiliară din Bucureşti, puternic afectată de blocajul PUZ-urilor la Primăria Generală

Blocajul PUZ-urilor din Bucureşti poate aduce statului român pierderi de 10,4 miliarde de euro până în 2026. Situaţia din Bucureşti are deja un impact negativ şi asupra preţurilor locuinţelor care erau oricum afectate de creşterea costurilor materialelor de construcţii.

În ciuda acestor lucruri, Primăria Generală nu pare să vrea să rezolve această problemă prea curând.

Blocajul administrativ şi incertitudinea legată de legislaţia de urbanism din Bucureşti au dus, numai anul trecut, la scăderea cu 2,4% a contribuţiei Capitalei la PIB-ul României.

Pentru următorii patru ani se estimează că pierderea totală financiară în economie va fi de 52 de miliarde de lei. Asta deoarece administraţia condusă de Nicuşor Dan nu dă semne că va putea rezolva problemele pe care le-a generat.

"Se încearcă, se doreşte în mod inexplicabil, revenirea la Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti care e o documentaţie de urbanism veche, are aproape un sfert de secol, e din anul 2000, este anacronică, este depăşită, este aprobată, din punctul nostru de vedere, al specialiştilor în domeniu, în mod nelegal. Îi lipsesc multe avize, are multe avize negative, inclusiv de la Cadastru. Nu are suport cadastral practic şi mai este şi anulată în primă instanţă", a declarat avocatul Adrian Ioniţă.

În acest moment, multe companii din domeniul imobiliar sunt expuse riscului insolvenţă în contextul în care au un grad de îndatorare foarte ridicat şi nu îşi pot continua proiectele.

Lipsa de construcţii noi de pe piaţă are şi consecinţe în preţul caselor. Pentru că nu mai apar unităţi noi, cele vechi s-au scumpit. În plus, oamenii care vor să îşi crească gradul de confort nu o pot face şi rămân în locuinţele vechi.

Potrivit datelor de la Inspectoratul de Stat în Construcţii, în perioada 2020-2022 au fost blocate investiţii publice de 5,5 miliarde de euro, iar anul trecut în Capitală au fost eliberate doar 218 autorizaţii de construire.