Proiectul imobiliar Yacht KID, pe lista scurtă la SHARE Architecture Awards 2024

Proiectul imobiliar Yacht KID

Proiectul imobiliar Yacht KID, dezvoltat de Grupul de firme KID în zona de nord a Bucureștiului, pe malul Lacului Tei, a ajuns pe lista scurtă a prestigioaselor premii internaționale SHARE Architecture Awards 2024, care celebrează arhitectura remarcabilă în Europa Centrală și de Est.

Cu o investiție de 35 de milioane de euro și beneficiind de un concept arhitectural contemporan semnat de biroul X Architecture & Engineering, Yacht KID intră astfel în cursa pentru un premiu SHARE Architecture pe 8 octombrie 2024, la Atena, Grecia, când un juriu de specialiști va decide proiectele câștigătoare.

„Suntem extrem de onorați și încântați că proiectul nostru imobiliar se află pe lista scurtă a proiectelor candidate la prestigioasele premii de arhitectură SHARE Architecture Awards 2024, ai căror câștigători se vor decide în luna octombrie la Atena. Această nominalizare este o recunoaștere importantă pentru arhitectura românească și reprezintă o bucurie imensă pentru întreaga echipă implicată în acest proiect. Suntem mândri să vedem că eforturile noastre de a crea spații urbane inovatoare și de înaltă calitate, cu tehnologii de ultimă generație, sunt apreciate la nivel internațional. Așteptăm cu nerăbdare rezultatele competiției și ne dorim să continuăm să contribuim la dezvoltarea segmentului imobiliar local”, a declarat Bogdan Ghiță, cofondator al Grupului de firme KID.

Situat pe strada Anton Holban nr. 6, chiar pe malul Lacului Tei, Yacht KID este un ansamblu modern, exclusivist, cu vederi spectaculoase asupra lacului. Conceptul arhitectural contemporan este semnat de X Architecture & Engineering, iar ansamblul a fost deja livrat. Peste 200 de apartamente premium, dintre care 7 cu grădini și piscine private și 4 penthouse-uri, precum și o galerie comercială deservesc o comunitate modernă, vibrantă, preocupată de un mediu de trai sănătos și care pune accent pe intimitate, calitate, stil de viață actual. Ansamblul include și locuri de parcare subterane, pentru o mai bună eficientizare a spațiului.

Proiectul Yacht KID este un ansamblu imobiliar de top, care beneficiază de o tehnologie de ultimă generație proiectată, brevetată și agrementată tehnic de către dezvoltator, sub marca KID Tehnology. Aceasta prevede folosirea pereților prefabricați cu fațade ventilate cu tehnologii inteligente de sigilare și etanșeizare, soluții furnizate în regim de exclusivitate prin compania germană ISO-Chemie.

Pereții cu design deosebit sunt prefabricați complet în România, cu elemente inovative de termoizolație, sigilare, etanșeizare, fonoizolație și antiefracție. În plus, această tehnologie oferă clădirii eficiență energetică sporită, costuri reduse pentru încălzire și răcire a apartamentelor, izolare termică și fonică excelente, protecție la foc și împotriva condensului, totul cu impact minim asupra mediului și respectarea normelor nZEB (nearly Zero-Energy Building, clădire cu consum de energie aproape zero).

Elementele decorative pentru intradosul balcoanelor sunt și ele o premieră, fiind realizate din materiale compozite avansate utilizate la fabricarea yachturilor, o abordare unică pe piața din România și, totodată, un element-marcă și pentru viitoarele dezvoltări ale Grupului.

SHARE Architecture Awards este un eveniment prestigios care celebrează excelența în arhitectură și design în Europa Centrală și de Est. Organizat sub egida SHARE Architects, un important forum european dedicat arhitecturii, premiile celebrează și premiază proiecte remarcabile din diverse domenii ale arhitecturii, inclusiv clădiri rezidențiale, comerciale, publice și inițiative de renovare.

Evenimentul reunește anual arhitecți, designeri, dezvoltatori imobiliari pentru schimb de idei și inovații, dar și pentru a premia realizările excepționale. Ceremonia de decernare a premiilor are loc anual și se desfășoară în diverse orașe europene, oferind o platformă de recunoaștere internațională pentru profesioniștii din domeniu.

Premiile SHARE Architecture sunt considerate o distincție importantă, ce reflectă cele mai înalte standarde de calitate și inovație în arhitectură.