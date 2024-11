Marea provocare a proiectelor de infrastructură. În ce stadiu sunt Autostrada Moldovei și drumul expres Craiova-Pitești

Autostrada Moldovei este cel mai important proiect din acest an și urmează ca o parte să fie finalizată în acest an.FOTO Facebook Asociația Pro Infrastructura

România are în prezent peste 1.100 kilometri de autostradă și drumuri expres. Autoritățile promit că până în 2030 vom avea până la 2.000 de kilometri de drumuri de mare viteză. Autostrada Moldovei este cel mai important proiect din acest an și urmează ca o parte să fie finalizată în acest an.

În momentul de față sunt peste 700 de km de drumuri expres și de autostrăzi care sunt în execuție. Mare parte ar urma să fie dați în folosință chiar anul acesta. Vedeta inaugurărilor e Autostrada Moldovei A7. În momentul de față sunt 320 km în execuție, însă autoritățile promit că 130 km din această autostradă ar urma să fie dați în folosință anul acesta.

E vorba de porțiunea de la Dumbrava la Pietroasele. Aici discutăm de 47 km care ar urma să fie dați în trafic în luna noiembrie și de asemenea de porțiunea Buzău-Focșani. Aici discutăm de 82 km promiși de autorități.

Discutăm de asemenea și de drumul expres Craiova-Pitești. Primii 17 km de la Craiova la Robănești ar urma să fie dați în folosință anul acesta. De asemenea, tot pe acest drum, porțiunea de la Colonești la Albota, aici discutăm de 20 km de drum care ar urma să fie dați în folosință până la finalul acestui an.

În 2013 am avut practic cei mai mulți kilometri de drumuri de mare viteză dați în folosință, 117, de atunci și până acum am avut între 24 și 80 km, iar anul acesta până în prezent s-au inaugurat 43 km. Însă, dacă este să ne luăm după ce ne-au promis autorități la acei 130 km de pe Autostrada Moldovei și cei 40 km de pe Drumul Expres Craiova-Pitești, s-ar putea ca anul acesta să fie record, recordul în care s-au atins cei mai mulți kilometri de drum de mare viteză.