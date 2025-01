Ministerul Energiei începe restructurarea companiilor de stat. Sunt anunțate economii de 1 miliard

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja. FOTO: Inquam Photos / Mălina Norocea

Ministerul Energiei a demarat un amplu proces de eficientizare și de restructurare a companiilor de stat din domeniu, fiind vizate economii totale de peste un miliard de lei, fără afectarea bunei funcționări a activității de producție și a planurilor de investiții în curs, conform unui comunicat citat de Agerpres.



'În contextul necesității de optimizare a cheltuielilor publice generat de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, și de creștere a eficienței în sectorul energetic, Ministerul Energiei a inițiat un amplu proces de eficientizare și de restructurare a companiilor de stat din domeniu', se menționează în comunicat.



Ministerul Energiei a anunțat, încă de la începutul anului, că va iniția un plan de restructurare a companiilor de stat din sectorul energetic, ce vizează reducerea substanțială a costurilor și eliminarea ineficiențelor, cu scopul de a asigura sustenabilitatea pe termen lung a acestor companii.



În acest sens, ministrul de resort, Sebastian Burduja, a transmis companiilor din portofoliul ministerului o adresă prin care li s-a solicitat acestora o analiză riguroasă a activității pe toate palierele funcționale și transmiterea către Ministerul Energiei a unui Plan de eficientizare a cheltuielilor, care să includă modalități de implementare a măsurilor de reformă și, totodată, măsuri

concrete pentru creșterea veniturilor companiilor din portofoliul ministerului prin analiza activelor neproductive/nefuncționale și propunerea de soluții clare pentru valorificarea acestora și introducerea lor în circuitul economic.



Printre cele mai importante măsuri se numără: reducerea posturilor de conducere cu minimum 30%, scăderea cheltuielilor totale cu salariile prin reduceri ale personalului administrativ cu minimum 20%, reducerea cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu minimum 20%, reducerea cu cel puțin 50% a cheltuielilor de protocol și sponsorizărilor, precum și stoparea angajărilor, cu excepția cazurilor temeinic justificate; reducerea posturilor de conducere, urmărindu-se simplificarea structurilor organizatorice și eliminarea unor funcții, cu scopul de a reduce birocrația și de a crește eficiența decizională, rezultând reducerea cheltuielilor și a aparatului administrativ de la nivelul fiecărei companii; scăderea cheltuielilor totale cu salariile prin reduceri ale personalului administrativ, fără a afecta activitățile productive, cu scopul de a eficientiza procesele interne



'Subliniem faptul că nu sunt vizate persoanele care își fac treaba, cele care sunt esențiale pentru buna funcționare a companiilor, angajații din activitățile de producție (cariere, mine,

termocentrale, hidrocentrale, centrale nuclearo-electrice etc.)', precizează sursa citată.



Alte măsuri vizează: reducerea cheltuielilor cu bunurile și serviciile, urmând să se analizeze toate contractele încheiate pentru achiziția de bunuri și servicii, cu scopul de a obține cele mai bune prețuri și de a elimina cheltuielile nejustificate (exemple: achiziția de mașini, de calculatoare, de servicii de consultanță care nu sunt necesare etc.); reducerea cheltuielilor de protocol și sponsorizările, limitându-se semnificativ cheltuielile cu evenimentele protocolare și sponsorizările și alocându-se aceste resurse pentru investiții în dezvoltarea sectorului energetic; stoparea angajărilor noi, acestea fiind permise doar în cazul situațiilor strict necesare, în care ocuparea unui post este esențială pentru funcționarea corespunzătoare a companiilor sau pentru dezvoltarea și investițiile companiilor.



În acest moment, la nivelul Ministerului Energiei sunt centralizate și se analizează planurile de măsuri de eficientizare a cheltuielilor transmise de companiile de stat din sectorul energetic. În plus, sunt analizate posibile restructurări și fuziuni între companiile din portofoliu, ca de exemplu fuziunea dintre Electrocentrale Grup și ELCEN București, fuziunea dintre Societatea Comercială Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit din Craiova și Complexul Energetic Oltenia.



'Eficientizarea companiilor de stat din energie este o investiție în viitorul României și o măsură oportună, cu atât mai mult în actualul context, care impune refacerea echilibrelor

fiscal-bugetare ale țării noastre. Ministerul Energiei, în calitate de acționar unic, majoritar sau cu o pondere semnificativă în acționariatul companiilor, și-a stabilit ca obiectiv reforma reală a companiilor din propriul portofoliu. Aceste măsuri sunt spre beneficiul acestor companii, iar așteptarea noastră este că ele vor fi susținute de managementul companiilor, dar și de partenerii sociali (sindicate). Sunt necesare pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a companiilor de stat din sectorul energetic și pentru a optimiza utilizarea resurselor publice. O precizare importantă pentru toți angajații acestor companii și pentru reprezentanții lor la nivel de sindicat: măsurile nu vor afecta personalul necesar în activitățile productive', a declarat ministrul Energiei, citat în comunicat.



El a subliniat că sunt vizate direct reducerea aparatului administrativ și a birocrației, fiind 'mii de persoane' angajate ca personal TESA în toate aceste companii.



'O parte sunt competenți, își fac treaba și și-o vor face în continuare. Ceilalți vor avea oportunitatea să își găsească un loc de muncă în mediul privat, unde există o criză a forței de muncă. Am cerut tuturor companiilor transparență, reguli corecte și meritocrație. Vom urmări prin toate pârghiile pe care le avem la dispoziție ca autoritate publică tutelară modul în care fiecare

companie își va duce la îndeplinire aceste planuri asumate. Prin reducerea costurilor și creșterea eficienței, consolidăm securitatea energetică a țării, asigurăm un cadru mai stabil și mai competitiv pentru sectorul energetic românesc, contribuim la dezvoltarea economică prin investiții în infrastructura energetică. Totodată, vă asigur că Ministerul Energiei este hotărât să implementeze aceste măsuri într-un mod echitabil, asigurând în același timp continuitatea activităților existente, dezvoltarea celor noi și protejarea intereselor angajaților', a transmis Sebastian Burduja.