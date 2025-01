Ministrul Finanțelor spune că România are nevoie de 231 miliarde lei pentru un deficit de 7%. De unde se vor lua banii

Planul României pentru acoperirea deficitului bugetar. Sursa foto: Getty Images

România are nevoie, pentru a asigura un deficit de 7%, de un necesar de finanțare de circa 231 de miliarde de lei, sumă ce va fi asigurată atât de pe piețe externe, cât și de pe cele interne, a declarat, luni, ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, potrivit Agerpres.



„Necesarul de finanțare pentru a asigura un deficit de 7%, în condițiile în care veniturile cresc odată cu creșterea economică și cu o încasare mai bună, o colectare mai bună, este undeva la 230-231 miliarde lei, sumă care va fi asigurată atât de pe piețele externe cât și de pe piețele interne", a spus Tanczos Barna la Digi 24.



Acesta a vorbit și despre titlurile de stat Tezaur și Fidelis, subliniind că sunt o soluție bună de economisire pentru toți cetățenii.



„Le recomand tuturor românilor să se intereseze, pentru că reprezintă o investiție sigură, cu o dobândă mai mare decât dobânzile obișnuite, o dobândă neimpozitată. Și statul român este interesat ca aceste dobânzi să nu plece la alte companii, să nu plece în afara țării, ci să ajungă în buzunarele românilor" a precizat ministrul Finanțelor.



Pe de altă parte, el a afirmat că anul acesta se așteaptă și la o reducere de cel puțin 5% a cheltuielilor la nivelul ordonatorilor principali de credite.



„Sunt convins că fiecare manager, fiecare ordonator principal de credite și fiecare ministru are suficiente pârghii ca să reducă cu cel puțin 5% costurile de personal în anul 2025, per ansamblu.

Cu siguranță, vor fi situații în care într-o instituție se fac reduceri cu 20%, în alte instituții cu 3-4%, dar pe ansamblu sunt convins că toate ministerele pot reduce cheltuielile de personal cu cel puțin 5%, dacă nu din altceva, din plecările naturale și neangajări de personal, în felul acesta degrevând bugetul de personal.(...)

Așteptarea mea e ca un procent de cel puțin 5% să însemne reducerile de cheltuieli la nivelul ordonatorilor principali de credite', a punctat Tanczos Barna.