Emil Boc atenționează clujenii: „Mare grijă la alegeri. Să nu mă trimiteţi la Putin să-mi dea bani de centură, că nu mă duc”

Primarul Clujului, Emil Boc. Foto: Hepta

Primarul Clujului, Emil Boc, a lansat un avertisment video către clujeni prin care îi îndeamnă să fie atenți la votul de duminică, pentru a nu risca pierderea fondurilor europene destinate centurii metropolitane. Boc a subliniat că nu există o altă sursă de finanțare și a adăugat cu umor că nu va merge „la Putin să ceară bani”, întrucât Rusia „nu dă, doar ia”.

Într-un mesaj postat pe Facebook, primarul a anunțat semnarea unui contract important la București pentru realizarea centurii metropolitane a Clujului, un proiect de 1,1 miliarde de euro, finanțat de Comisia Europeană.

„S-avem mare grijă ce facem duminică la alegeri, să nu pierdem banii europeni pentru centura metropolitană a Clujului, că alți bani nu am şi să nu mă trimiteţi la Putin la Moscova să-mi dea bani de centură, că nu mă duc! Şi dacă m-aş duce, tot nu mi-ar da, că nu are şi chiar dacă ar avea, tot nu ne-ar da! Că ei sunt obişnuiţi să ia, nu să dea”, a afirmat edilul.

Boc aminteşte că în 1812 ruşii „au luat Basarabia”, apoi „au luat tezaurul şi nu l-au dat înapoi”.

„Acum Putin vrea Ucraina, mâine cine stie ce mai vrea să ne ia, dar e adevărat că ne-au dat 50 de ani de comunism. Cei de la Uniunea Europeană te invită la ei acasă, te primesc în casă şi pe deasupra te şi omenesc cu fonduri europene pentru infrastructură ca să-ţi modernizezi ţara şi oraşele”, a mai spus Boc.

„Îi serioasă treaba, s-aveţi grijă duminică, faceţi un calcul bun, eu îl susţin pe primarul matematician. Dumnezeu să vă dea şi dumneavoastră gândul cel bun. Doamne-Ajută!”, a mai adăugat Emil Boc.

În județul Cluj, primul tur al alegerilor a fost câștigat de Nicușor Dan, urmat de George Simion și Crin Antonescu. Clujul a fost, de altfel, singurul județ din ţară unde Dan s-a clasat pe primul loc.