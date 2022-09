Modificări la Codul Muncii | Noi zile libere pentru angajaţi și variante flexibile de lucru

Noile reglementări arată că salariații pot beneficia de mai multe zile libere, dar și de variante flexibile de lucru, potrivit romania-actualitati.ro.

Documentul legislativ prevede acordarea concediului paternal, a celui de îngrijitor, pentru situațiile în care un membru al familiei este bolnav de cancer, dar și a unor zile libere pentru situații neprevăzute urgente.

Neacordarea concediului de îngrijitor salariaţilor care îndeplinesc condiţiile va fi sancţionată cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

De asemenea, salariații vor putea cere pentru un timp limitat program de muncă individualizat, respectiv îndeplinirea obligațiilor de serviciu pe bază de telemuncă, program flexibil sau cu timp de lucru redus.

Durata activităţii desfăşurate regim de telemuncă nu poate depăşi cinci zile pe lună şi se poate aproba pentru funcţionarii publici care au copii cu vârsta de până la 11 ani, care acordă îngrijire unei rude, au o stare de sănătate care nu le permite deplasarea sau desfăşoară activităţi dintre cele stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ca putând fi realizate în regim de telemuncă.

Salariatul are dreptul de a absenta cel mult 10 zile lucrătoare de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, determinate de o situaţie de urgenţă familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezenţa imediată a salariatului, în condiţiile informării prealabile a angajatorului şi cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului, mai prevede proiectul adoptat.

În cazul contractelor de muncă, angajatorii au obligația să precizeze, de exemplu, condițiile perioadei de probă, modalitatea de compensare a orelor suplimentare, dar și avantajele suplimentare acordate.

În plus, conform noilor prevederi, salariatul are dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai bune dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puţin şase luni la acelaşi angajator.

Angajatorul are obligaţia să-i răspundă motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

După votul din Parlament, proiectul de lege va fi trimis spre promulgare preşedintelui Klaus Iohannis.