Combaterea evaziunii fiscale ar putea fi inclusă în Strategia Naţională de Apărare. Nicușor Dan vrea mobilizarea Serviciilor

Preşedintele Nicuşor Dan a spus marţi că inclusiv Serviciile secrete ar trebuie să se implice în combaterea evaziunii fiscale. Șeful statului a spus că România are o mare problemă cu evaziunea fiscală și că a discutat cu premierul interimar Cătălin Predoiu despre includerea combaterii acestui fenomen în Strategia Naţională de Apărare. Potrivit unor surse citate de Agerpres, Președintele va convoca Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în luna iunie, iar atunci combaterea marii evaziuni fiscale va fi inclusă în Strategia Naţională de Apărare.

Nicușor Dan a făcut aceste declarații în contextul în care a fost întrebat dacă va mai contracta specialişti pe IT care să vadă ce s-a întâmplat la alegerile prezidenţiale din 2024, aşa cum a declarat în campania electorală, pentru o discuţie în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.



„Nu este prima, prima urgenţă acum. Urgenţele sunt deficitul şi Guvernul. Imediat după. Mă interesează foarte tare subiectul ăsta. Ce am spus? Am spus că avem o mare problemă legată de deficit cu marea evaziune fiscală şi este nevoie ca instituţiile, inclusiv Serviciile, să se preocupe de problema asta şi este o discuţie dacă este sau nu este nevoie să modificăm în sensul ăsta Strategia Naţională de Apărare", a afirmat Nicuşor Dan.



Anterior, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că efectele combaterii marii evaziuni fiscale se vor vedea anul viitor, existând eforturi în această direcţie.

„În privinţa marii evaziuni fiscale, am avut chiar aseară o discuţie cu domnul prim-ministru interimar, domnul Predoiu, şi a spus că verifică dacă trebuie în Strategia Naţională de Apărare să aducem o modificare astfel încât să concentrăm mai multe forţe ale statului pe combaterea acestui fenomen", a spus Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă la Vilnius.



Nicușor Dan s-a referit și la eventualele efecte ale combaterii evaziunii fiscale.



„Noi acum suntem într-o situaţie în care trebuie să transmitem pieţei financiare, investitorilor nişte măsuri pentru a doua jumătate din 2025. Combaterea marii evaziuni - eu sunt optimist că o vom face, dar efectele ei se vor vedea în 2026”, a afirmat Preşedintele.

Profesorul de economie Mircea Coșea a explicat la Antena 3 CNN că în opinia sa aceasta ar trebui să fie prima măsură de reducere a risipei pentru a corecta deficitul.

„Tot ceea ce domnul Președinte Nicușor Dan a spus în această dimineață trebuie luat cu seriozitate. E momentul în care evaziunea să fie tratată ca domeniu de siguranță națională. Domnia sa a spus foarte clar, s-a propus, dar nu s-a făcut nimic. De ce? Cine sunt vinovații? Poate ar trebui să discutăm și despre asta”, a spus el.

Mircea Coșea e de părere că primele vizate ar trebui să fie chiar companiile de stat care sunt „evazioniste prin tradiție”.