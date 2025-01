Prețurile locuințelor au explodat: Acum 25 de ani, un apartament cu 2 camere în Cluj era mai ieftin cu 140.000 de euro

Preţul apartamentelor vândute în România a explodat de la an la an. FOTO: Getty Images

Preţul apartamentelor vândute în România a explodat de la an la an, iar chiriile nu au ţinut pasul cu această majorare. De exemplu, în Cluj-Napoca, în urmă cu 25 de ani, un apartament cu două camere costa 18.900 de euro, în timp ce în luna ianuarie a acestui an, același tip de locuință se vinde cu 158.900 de euro, potrivit unei analize de specialitate, publicată joi, citată de Agerpres.

În Bucureşti, pentru a deveni proprietarii unui apartament cu două camere, cumpărătorii achitau, în medie, în urmă cu 25 de ani, echivalentul a circa 20.600 de euro, conform estimărilor realizate de Imobiliare.ro, pe baza datelor legate de mersul pieţei rezidenţiale raportate în presă de agenţiile imobiliare active în acea perioadă.

La nivelul lunii ianuarie 2025, o proprietate similară poate fi cumpărată cu aproape 99.600 de euro, echivalentul unei creşteri de 383%.

„În contextul în care Bucureştiul dispune de cea mai extinsă ofertă de locuinţe disponibile la vânzare, diferenţele de preţ s-au menţinut semnificative în tot acest timp. Atunci, un apartament cu 2 camere poziţionat central ajungea să coste de patru ori mai mult decât unul aflat la periferie. Acum, în cele mai scumpe cartiere din Capitală - Primăverii şi Herăstrău, se depăşeşte la vânzare pragul de 3.000 euro/mp. În cel mai ieftin cartier, Ferentari, preţul mediu solicitat de proprietari şi dezvoltatori abia trece de 1.200 euro/lună”, se menţionează în raport.

București

Tot în Capitală, chiriile au crescut puternic în ultimii 25 de ani, în condiţiile în care apartamentele cu două camere puteau fi închiriate cu preţuri ce porneau de la 80 dolari/lună, iar în prezent chiria medie solicitată de către proprietari a ajuns la 550 de euro/lună.

„Dacă luăm în considerare o chirie medie de 111 euro/lună în 2000, putem estima o creştere cu 395% a preţurilor în ultimii 25 de ani, cea mai mare înregistrată în acest interval de timp în marile oraşe din ţară”, notează consultanţii în imobiliare.

Cluj-Napoca

De asemenea, pentru Cluj-Napoca, creşterea preţului mediu al unui apartament cu două camere este de 741%, la distanţă de 25 de ani, de la aproximativ 18.900 de euro la 158.900 de euro.

La capitolul chirii, cele mai ieftine apartamente cu două camere se închiriau, la începutul anului 2000, cu 150 de mărci/lună în timp ce, acum, bugetul mediu necesar pentru închirierea unui asemenea spaţiu locativ este de 550 euro/lună, cu 290% mai mare raportat pe perioada de referinţă.

Brașov

Conform analizei, în Braşov, pentru un apartament cu două camere, poziţionat central, se plăteau la începutul anului 2000 aproximativ 12.500 de dolari, echivalentul a circa 12.070 euro. La ora actuală, se poate achiziţiona un apartament similar cu circa 109.200 de euro.

În acelaşi timp, un apartament cu două camere se închiria în oraşul de la poalele Tâmpei, cu 25 de ani în urmă, cu 120 dolari/lună, iar în momentul de faţă, proprietarii solicită o chirie medie de 500 euro/lună, cu 331% mai mult.

Constanța

În Constanţa, în anul 2000 se plăteau aproape 11.000 de euro pentru acelaşi tip de apartament, însă în această perioadă preţul s-a majorat la 93.200 de euro.

Analiza de specialitate relevă faptul că, în cazul oraşului Iaşi, un apartament cu două camere situat în centrul oraşului costa, acum 25 de ani, 13.000 de dolari, în timp ce la ora actuală tariful aproximativ este 92.100 de euro.

Timișoara

Şi în Timişoara, preţul de achiziţie al unui apartament cu două camere a crescut de la circa 21.600 de mărci germane la aproximativ 91.000 de euro, în prezent.

„În ianuarie 2000, angajaţii din România obţineau un salariu mediu net de 1.725.994 de lei (172 lei, după denominare). Conform celor mai noi date publicate de Institutul Naţional de Statistică, în luna noiembrie a anului trecut acesta a ajuns la valoarea de 5.388 de lei. Dacă luăm în calcul un salariul mediu net de 91 de euro şi un preţ mediu solicitat la nivel naţional pentru apartamentele cu 2 camere scoase la vânzare de 260 euro/mp, putem spune că acum 25 de ani aveai nevoie de aproximativ 12 ani pentru a cumpăra o astfel de proprietate. În prezent, un român are nevoie de 7 ani pentru a face o achiziţie, în contextul în care ar economisi integral câştigurile obţinute”, subliniază realizatorii raportului.