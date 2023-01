Rata inflaţiei s-a dublat într-un singur an

Rata inflaţiei s-a dublat într-un singur an, arată datele Institutului Naţional de Statistică, transmise, vineri, presei.

Potrivit acestora, inflaţia a ajuns, luna trecută, la 16,4%, ceea ce face ca decembrie 2022 să fie cea mai scumpă lună din ultimii 20 de ani.

Conform analiştilor, dar şi a monitorizării Antena 3 CNN, luna decembrie a fost cea mai scumpă lună din ultimii 20 de ani, iar în luna noiembrie am asistat la o inflaţie-record de 16,8%.

În noiembrie, cele mai mari majorări de preţ au fost la zahăr (62%), ulei (41%), cartofi (40%), făină (34%), mălai (31%).

Citeşte şi: INS: Rata anuală a inflaţiei a scăzut în decembrie 2022

În acelaşi timp, în ultimul an, inflaţia s-a dublat. Anul trecut, în luna decembrie, inflaţia era de 8,2%. În acest an, însă, am asistat la scumpiri record la energie, gaze, carburnați și mâncare.

Cum a evoluat rata inflaţiei într-un an?

- decembrie 2022: 16,4%

- decembrie 2021: 8,2 %

- noiembrie 2022: 16,8%

- decembrie 2022: 16,4%

Sursa: INS