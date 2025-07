Reacția vicepremierului Anastasiu, în scandalul mitei date la ANAF: Acum 15 ani, funcționarii statului presau și șantajau firmele

Vicepremierul Dragoș Anastasiu. Foto: Agerpres

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a avut o primă reacție, vineri, după scandalul privind mita dată timp de 8 ani la ANAF. Acesta spune că nu a avut „niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic”, iar în dosar a fost „martor, nu denunțător”. Acesta explică cum a ajuns să dea 150.000 de euro în total, aproximativ 2.000 de euro lunar, către o firmă care era controlată de o fostă funcționară din ANAF pentru a nu avea probleme.

„În spațiul public au apărut informații despre implicarea mea într-un dosar de corupție care viza mai mulți funcționari ai ANAF. Pe scurt: În dosar am fost martor, nu denunțător. Nu a existat nicio acțiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic, iar în dosar au fost implicate și alte societăți comerciale care au fost în aceeași situație. Nu am avut niciodată nicio condamnare penală.

Context: Unul cunoscut, din păcate, de prea mulți antreprenori, mai ales în vremurile acelea de acum 15-17 ani. Unii funcționari ai statului român care presau și chiar șantajau firmele, „recomandând” soluții de tip contract de consultanță cu o firmă pusă pe tavă de funcționar pentru a corecta așa-zisele nereguli descoperite în urma controalelor.

Când, fiind antreprenor, gestionezi mai multe companii care, la rândul lor, sunt conduse de manageri, este imposibil să ai informații la zi și amănunte despre toate operațiunile în derulare. Dar atunci când ai informațiile complete, trebuie să acționezi corect și în spiritul legii. Asta este ceea ce am făcut eu.

Îmi doresc ca din ce în ce mai mulți antreprenori să găsească curajul să nu accepte niciodată presiuni de tipul celor la care mulți dintre noi am fost supuși.

Sunt astăzi în Guvernul României și pentru că nu vreau ca alți anterprenori români să mai fie subiectul unui astfel de abuz de putere din partea unor angajați ai statului care ar trebui să lucreze în beneficiul oamenilor, nu împotriva lor”, a scris Dragoș Anastasiu.

Vicepremierul este în mijlocul unui scandal după ce s-au aflat detalii despre un dosar în care acesta a recunoscut că a dat mită la Fisc, potrivit unui document al instanței.

Documentul arată că actualul vicepremier, numit recent de Ilie Bolojan, a fost martor în proces și a recunoscut că a semnat un contract fictiv prin care s-au mascat plăți de mită către funcționara ANAF. Instanța reține în mod explicit că Anastasiu a dat mită în formă continuată.

Potrivit declarației lui Dragoș Anastasiu, după un control fiscal asupra uneia dintre firmele sale, Angela Burlacu i-a spus că au fost descoperite nereguli grave în documentele salariale. Aceasta i-a sugerat să încheie un contract cu o firmă indicată de ea, care ar fi urmat să „remedieze” problemele. În realitate, contractul era o acoperire pentru o mită lunară de aproximativ 2.000 de euro, pentru ca verificările ANAF să se finalizeze rapid și cu rambursarea TVA-ului.

În fața instanței, Anastasiu a declarat că a perceput propunerea ca pe un șantaj, dar și ca pe o formă de protecție. A acceptat încheierea contractului de teamă că refuzul ar fi dus la deschiderea unui dosar penal, ceea ce ar fi dus la insolvența firmei și concedierea angajaților.