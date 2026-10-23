Risc ca pensiile să nu crească nici măcar cu rata inflației de la 1 ianuarie. Ce scenarii analizează Guvernul

Variantele sunt analizate de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, iar decizia finală va depinde de resursele bugetare disponibile / FOTO: Agerpres

Există riscul ca pensiile să fie majorate de la 1 ianuarie cu doar 5%, sub rata medie anuală a inflației de 7,3%, ceea ce ar însemna o pierdere a puterii de cumpărare pentru pensionari. Noul Guvern analizează mai multe scenarii de indexare, cu procente cuprinse între 5% și 7,3%, în funcție de fondurile disponibile la bugetul de stat, deși formula prevăzută de lege ar trebui să ducă la o creștere de aproximativ 7,7%.

Mai multe variante de indexare a pensiilor

Variantele sunt analizate de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, iar decizia finală va depinde de resursele bugetare disponibile.

Inițial, a fost discutată o majorare prudentă, de 5%, însă există posibilitatea ca pensiile să crească în funcție de rata medie anuală a inflației, de 7,3%, doar dacă bugetul va permite acest lucru.

Potrivit formulei prevăzute de lege, indexarea pensiilor ar trebui să fie însă mai mare, de aproximativ 7,7%. Acest procent rezultă din adăugarea la rata medie anuală a inflației a jumătății din creșterea reală a salariului mediu brut.

Guvernul analizează aceste variante în contextul în care inflația ridicată a afectat veniturile și puterea de cumpărare a pensionarilor. În România sunt aproximativ patru milioane de pensionari.

Pe lângă majorarea pensiilor, autoritățile discută și posibilitatea acordării unor ajutoare financiare punctuale, de tip one-off, însă și această măsură depinde de banii disponibili la bugetul de stat.

Impact bugetar de 11 miliarde de lei

O indexare a pensiilor cu rata medie anuală a inflației, de 7,3%, ar avea un impact bugetar de aproape 11 miliarde de lei. În acest context, autoritățile analizează mai multe variante de creștere, urmând ca nivelul majorării să fie stabilit în funcție de posibilitățile financiare ale statului.

În ultimele zile s-a vorbit despre mai multe variante pentru indexarea de anul viitor, de la o creștere „prudentă” de 5% până la una de aproximativ 7%. Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că estimarea informală a Casei Naționale de Pensii este în prezent de 7,3%, dar a evitat să prezinte procentul drept unul definitiv. „Nu vreau să mă hazardez”, a precizat el.

Economistul Adrian Negrescu a avertizat la Antena 3 CNN că pensionarii nu ar trebui să se aștepte la o indexare a pensiilor mai mare de 3%, iar acordarea acesteia depinde de resursele bugetare disponibile. El susține că Guvernul trebuie să găsească cel puțin 15 miliarde de euro pentru împrumuturi până la sfârșitul anului și atrage atenția că nu există bani suficienți nici pentru alte măsuri de sprijinire a economiei.