Un economist de top avertizează: „Pensionarii să nu se aștepte la o indexare mai mare de 3%. Și asta, dacă sunt bani”

Adrian Negrescu a descris programul de guvernare drept „o culegere de bune intenții”. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Economistul Adrian Negrescu a avertizat la Antena 3 CNN că pensionarii nu ar trebui să se aștepte la o indexare a pensiilor mai mare de 3%, iar acordarea acesteia depinde de resursele bugetare disponibile. El susține că Guvernul trebuie să găsească cel puțin 15 miliarde de euro pentru împrumuturi până la sfârșitul anului și atrage atenția că nu există bani suficienți nici pentru alte măsuri de sprijinire a economiei.

„Da, aș vrea să văd o indexare a pensiilor. Dar nu vă așteptați la o indexare mai mare de 3%. Și asta, dacă sunt bani”, a declarat Adrian Negrescu.

Economistul a afirmat că rămâne un semn de întrebare și în privința finanțării alocațiilor pentru copii și a facilităților destinate mediului de afaceri.

„Nu mai vorbesc despre facilitățile pentru economie, mediul de afaceri. Și acolo e vorba de bani care nu există”, a spus acesta.

Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat luni, la „Sinteza zilei”, că pensiile trebuie indexate conform legii și că povara deficitului bugetar nu trebuie transferată asupra pensionarilor și persoanelor cu dizabilități. Ministrul a precizat că estimarea informală a Casei de Pensii privind procentul de indexare este de 7,3%, dar a subliniat că trebuie așteptate cifrele de la finalul anului. Întrebat dacă pensiile vor fi indexate cu 5% sau cu 7%, Florin Manole a răspuns: „Suntem mai aproape de 7%”.

Adrian Negrescu: Programul de guvernare este „o culegere de bune intenții”

Adrian Negrescu a descris programul de guvernare drept „o culegere de bune intenții” și a afirmat că rămâne de văzut dacă măsurile anunțate vor fi puse în practică, în special din perspectiva finanțării.

„Programul de guvernare e o culegere de bune intenții, nimic altceva. Rămâne de văzut dacă se vor concretiza, mai ales din perspectiva financiară”, a declarat economistul.

Potrivit acestuia, Guvernul trebuie să demonstreze că poate face reforme și își poate respecta angajamentele față de investitori și ceilalți finanțatori ai României.

„E o provocare în perioada următoare pentru Guvern să facă rost de bani. Îi trebuie cel puțin 15 miliarde de euro să împrumute până la sfârșitul anului. Rămâne de văzut dacă va avea de unde, pentru că investitorii nu sunt chiar atât de convinși că România se află pe drumul cel bun, odată cu noul Guvern”, a spus Negrescu.

Economistul a adăugat că noul Guvern trebuie să demonstreze că poate implementa reforme și își poate onora angajamentele față de cei care finanțează România, în condițiile în care, potrivit acestuia, țara se împrumută cu aproximativ un miliard de euro pe săptămână.

Banii din PNRR, decisivi pentru buget

Negrescu a afirmat că o a doua rectificare bugetară ar putea permite discutarea unor măsuri suplimentare dacă România va primi aproximativ 6,2 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Dacă vin banii din PNRR, vreo 6,2 miliarde de euro, poate că vom vorbi la o a doua rectificare bugetară, pentru că special a fost concepută pentru noiembrie, când vom afla dacă Comisia Europeană ne dă drumul la bani sau nu”, a declarat economistul.

În lipsa acestor fonduri, România ar putea ajunge, în opinia sa, într-o situație în care cheltuielile să fie limitate la veniturile efectiv încasate din taxe și impozite.

„Dacă nu, vom fi pe modul de avarie economic. Vom cheltui ce încasăm din taxe și impozite. Deci, foarte puțini”, a spus Negrescu.

România alocă anual 40 de miliarde de lei de la bugetul de stat pentru pensii

Referindu-se la posibilitatea indexării pensiilor, economistul a afirmat că o astfel de măsură ar putea fi finanțată prin prioritizarea cheltuielilor și reducerea unor costuri, inclusiv a celor pentru stadioane sau pentru bunuri și servicii.

„Dacă ei își prioritizează creșterea pensiilor ca principală cheltuială, da, se pot lua de la stadioane, de la cheltuieli cu bunuri și servicii și să dai, într-adevăr, pensionarilor. Dar trebuie să ai o politică pentru asta”, a explicat el.

Negrescu a atras atenția că bugetul de stat transferă deja anual aproximativ 40 de miliarde de lei pentru plata pensiilor, deoarece contribuțiile sociale nu acoperă integral cheltuielile.

„Noi deja luăm de la bugetul de stat 40 de miliarde de lei în fiecare an pentru a da la pensii. Din banii pe care ar trebui să îi cheltuim în alte scopuri, deja dăm foarte mulți bani pentru că nu ne ajung banii din contribuțiile sociale. Rămâne un mare semn de întrebare de unde luăm banii”, a declarat economistul.

Amintim că premierul Luca Niculescu a declarat, după prima ședință a noului Guvern, că respectarea țintei de deficit bugetar rămâne o prioritate, în condițiile în care România a trecut „foarte la limită” de evaluările agențiilor de rating. De asemenea, premierul a evitat să își ia un angajament că Guvernul nu va introduce taxe noi și că pensiile vor fi indexate anul viitor.