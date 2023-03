Schimbări majore pentru românii care primesc vouchere și ajutoare de la stat

O mulțime de români vor fi afectați după o nouă serie de modificări în ceea ce privește ajutoarele sociale.

Sursa foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Este vorba despre persoanele vulnerabile care primesc ajutoare pentru perioada sezonului rece, alocația pentru susținerea familiei, dar și ajutoarele sociale ce se calculează în raport cu indicatorul social de referință (ISR).

De exemplu, în cazul ajutoarelor care depind de ISR, dacă în urma calculului rezultă fracțiuni în bani, sumele calculate se rotunjesc la leu în favoarea beneficiarilor.

Așadar, prin OUG 12/2023, ce se aplică din momentul apariției în Monitorul Oficial, respectiv de joi, s-a stabilit modificarea sau corectarea unor reguli ce țin de o serie de ajutoare sociale, dar și alocații.

Prima categorie de persoane vizată de modificări este formată din românii care primesc, în acest sezon rece, ajutorul de încălzire a locuinței și suplimentul pentru energie.

Ajutorul de încălzire a locuinței și suplimentul pentru energie

Mai exact, majorările de drepturi de natură socială, precum și cele salariale prevăzute de OUG nr. 168/2022 și majorarea salariului minim brut pe țară la 3.000 de lei nu se iau în calcul, în perioada rămasă a sezonului rece noiembrie 2022 – martie 2023, la stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței și suplimentului pentru energie.

În plus, persoanele care beneficiază de majorările amintite mai sus, pentru care nu au fost stabilite debite, vor primi ajutoarele la același nivel până la 31 martie 2023, scrie avocatnet.ro.

Alocația pentru susținerea familiei

Ordonanța modifică și Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, în sensul corelării cu noua structură a anului școlar (înlocuirea semestrelor cu module), astfel încât să fie posibilă verificarea condiției de menținere a dreptului la această alocație legată de absențele nemotivate înregistrate de copiii din familiile care beneficiază de ea.

Astfel, pentru copiii de vârstă școlară din familiile beneficiare de alocație, inspectoratul școlar are obligația să transmită agenției teritoriale, în luna martie și în luna august a fiecărui an, situația privind frecventarea cursurilor de către acești copii.



În cazul în care se vor constata absențe nemotivate aferente modulelor încheiate până la 1 martie, respectiv între 1 martie și până la 1 august a fiecărui an, cuantumul alocației se va reduce proporțional cu numărul absențelor, după cum urmează:

cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 şi 19 absențe;

cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absențe.

Citește și: Mii de elevi români vor pierde alocația în cazul în care au peste 20 de absențe nemotivate

Ajutoarele sociale calculate în funcție de ISR

Și ajutoarele sociale ce se raportează la ISR, care se actualizează, din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, sunt vizate de modificări cuprinse în OUG.



Concret, s-a stabilit că, începând cu drepturile lunii martie 2023, beneficiile de asistență socială raportate la valoarea ISR se rotunjesc la leu în favoarea beneficiarilor, dacă din calcul rezultă fracțiuni în bani.

Alocația pentru copii și indemnizația de creștere

Schimbarea apărută acum prin ordonanță nu vizează direct alocația pentru copii și indemnizația de creștere, ci sumele provenite din diferențe de curs valutar rezultate în urma conversiei acestora.

Concret, după cum apare în document, "în cazul sumelor provenite din diferențe de curs valutar rezultate în urma conversiei sumelor cu titlu de alocație de stat pentru copii (...) și de indemnizație lunară pentru creșterea copiilor (...) se va proceda după cum urmează:

în cazul diferențelor în minus acestea se suportă din bugetul de stat;

în cazul diferențelor în plus acestea se fac venit la bugetul de stat".

Totuși, regula nu se va putea aplica înainte ca Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială să stabilească procedurile de lucru, termenul pentru asta fiind de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, adică 15 aprilie 2023, mai scrie avocatnet.ro.