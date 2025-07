Bărbatul care a murit pe pista aeroportului din Bergamo s-a aruncat intenționat în motorul avionului

Noi detalii despre incidentul șocant de pe aeroportul din Bergamo, petrecut marți dimineață, arată că bărbatul care a murit după ce a fost aspirat de motorul unui avion s-a sinucis. Acesta s-a aruncat intenționat în motorul unui avion de pasageri pe aeroportul internațional Milano Bergamo, chiar în momentul în care aeronava se pregătea de decolare, potrivit agenției italiene de știri ANSA.

Andrea Russo, în vârstă de 35 de ani, din Calcinate, lângă Bergamo, care nu era nici pasager, nici angajat al aeroportului, a pătruns cu mașina sa Fiat 500 roșie în terminal, apoi a abandonat vehiculul și a fugit în interiorul clădirii, potrivit autorităților locale, citate de ANSA.

Acesta s-a îndreptat spre o zonă restricționată ce ducea la pistă, unde doi polițiști de frontieră aflați în serviciu au încercat să-l oprească. El a reușit să scape de ei și a alergat pe pistă, aruncându-se în unul dintre cele două motoare ale avionului Volotea Airbus A319, cu destinația Austria.

Surse din poliție au declarat că bărbatul avea antecedente legate de consumul de droguri.

