Scumpiri uriaşe la alimente, gaze şi energie electrică | Dan Suciu (BNR): "Creşterea preţurilor e în urmă"

Alimentele au suferit cele mai mari scumpiri, în luna noiembrie 2022, faţă de luna noiembrie 2021, astfel că zahărul s-a scumpit cu peste 60%, iar uleiul cu 40%. De asemenea, gazele s-au scumpit cu 37%, iar energia electrică cu 47%.

Institutul Naţional de Statistică a anunţat că în noiembrie inflaţia a ajuns la 16,8%, după ce, în luna octombrie, rata inflaţiei era de 15,3%

În ultimul an, inflaţia s-a dublat. Anul trecut, în luna noiembrie, inflaţia era de 7,8%. În acest an, însă, am asistat la scumpiri record la energie, gaze, carburnați și mâncare.

În acest context, mulţi români au ales branduri mai ieftine sau de tip marcă proprie mai ales în ceea ce privește produsele de uz casnic (77%), gustările și dulciurile (71%), alimentele congelate (70%), lactatele și ouăle (67%) şi 30% dintre români au schimbat magazinul de la care își fac cumpărăturile.

"Creşterile de preţuri la alimente au fost foarte mari în această perioadă şi se vede efectul inflaţiei asupra persoanelor cu venituri mai mici. În noiembrie anul trecut încă nu începuseră să crească preţurile. Inflaţia era foarte scăzută, iar preţurile erau foarte jos şi în consecinţă avem această comparaţie.

Dacă facem comparaţie cu octombrie, anul acesta, nu avem creşteri foarte mari de preţuri. Avem preţuri ridicate, dar nu avem creşteri foarte mari. Noi ne menţinem poziţia şi argumentul că, în mare parte, creşterea preţurilor e în urmă. În afară de creşteri la produse lactate, unde avem 3% faţă de luna trecută, în rest creşterile sunt foarte reduse. Nu aici este problema. Din ianuarie până în noiembrie avem un indice de inflaţie de 15,9%. Noi am spus că la finalul anului vom avea 16,3%, probabil că aici ne vom situa.

Ceea ce vreau să spun este că, comparaţia cu noiembrie 2021 este extrem de dezavantajoasă, ne face să vedem aceste creşteri spectaculoase, dar începând cu ianuarie 2022, creşterile de preţuri au fost foarte mari şi în consecinţă comparaţiile pe care le vom face nu vor arăta cifre atât de mari.

Nu vedem inflaţie de 20% în niciun caz (n.r. pentru anul 2023), ci dimpotrivă, tocmai pentru că avem acest efect de bază şi începând cu ianuarie am avut creşterile mari de preţuri, vom vedea, mai ales cu trimestrul al doilea, o inflaţie care începe să se apropie de o cifră", a declarat Dan Suciu, directorul de comunicare al BNR.