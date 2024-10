Temu va fi pusă sub anchetă în UE. Uriașa platformă chinezească, folosită și de români, este supectată că vinde produse ilegale

Temu are o medie de peste 45 de milioane de utilizatori lunar în Uniunea Europeană. Foto: Getty

Uniunea Europeană ar urma să investigheze Temu din cauza temerilor că nu reuşeşte să reducă vânzarea de produse ilegale online, într-o anchetă care ar putea duce la amenzi masive pentru platforma online chineză, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.



Comisia Europeană va iniţia procedura oficială împotriva platformei - deţinută de grupul chinez PDD Holdings Inc - pentru a verifica dacă aceasta încalcă reglementările din blocul comunitar contra activităţilor illicite online, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.



Investigaţia ar putea fi anunţată în viitorul apropiat, dar ar putea fi şi amânată, pe fondul schimbării liderilor Executivului comunitar, susţin sursele.



Autorităţile europene de reglementare impun condiţii mai stricte companiilor Big Tech (giganţii din domeniul tehnologiei), ca parte a eforturilor de a reduce prejudiciile online.



Conform Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA), platformele de internet din regiune cu peste 45 de milioane de utilizatori trebuie să ia măsuri pentru a stopa răspândirea dezinformării şi a conţinutului ilegal - inclusiv oferirea de produse care sunt ilegale în UE - sau riscă amenzi de 6% din veniturile lor anuale globale.



Un reprezentant al Temu nu a răspuns imediat solicitării de a comenta.



În urma anchetei oficiale a UE, Temu are dreptul să propună adoptarea de contramăsuri pentru a răspunde preocupărilor Executivului comunitar şi a evita potenţialele amenzi.



În 11 octombrie, UE a cerut ca Temu să împartă datele referitoare la modul în care rezolvă problema produselor contrafăcute sau nesigure vândute pe platformă. Comisia Europeană a cerut atunci "informaţii detaliate şi documente interne privind măsurile luate pentru diminuarea prezenţei şi a reapariţiei traderilor care vând produse ilegale pe Temu".



Până acum informaţiile furnizate de Temu s-au dovedit nesatisfăcătoare şi nu rezolvă îngrijorările Executivului comunitar, susţin sursele.



În perioada aprilie - iunie 2023, PDD a raportat venituri de 97,1 miliarde de yuani (13,6 miliarde de dolari), în timp ce analiştii se aşteptau la 100 miliarde de yuani. Profitul net s-a situat la 32 miliarde de yuani, peste estimările analiştilor, de 27,5 miliarde de yuani.



La Bruxelles, autorităţile de reglementare înăspresc reglementările privind conţinutul online al platformelor de internet. În prezent sunt efectuate anchete în conformitate cu Actului legislativ privind serviciile digitale asupra Meta Platforms, AliExpress (deţinut de Alibaba Group Holding Ltd), TikTok (deţinut de Bytedance) şi platforma X (fosta Twitter).



În mai, Comisia Europeană a desemnat în mod oficial Temu drept platformă online foarte mare (VLOP), ceea ce înseamnă că trebuie să respecte cele mai stricte norme în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale.



Temu este o piaţă online cu o medie de peste 45 de milioane de utilizatori lunar în Uniunea Europeană. Acest număr de utilizator, pe care Temu l-a comunicat Comisiei, depăşeşte pragul DSA pentru desemnarea ca VLOP.



În urma desemnării ca VLOP, Temu va trebui să respecte cele mai stricte norme în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale, cum ar fi: obligaţia de a evalua şi de a atenua în mod corespunzător orice riscuri sistemice care decurg din serviciile lor, inclusiv listarea şi vânzarea de mărfuri contrafăcute, de produse nesigure sau ilegale şi de articole care încalcă drepturile de proprietate intelectuală.



Mai precis, aceste obligaţii suplimentare includ o supraveghere mai diligentă a produselor ilegale. Temu trebuie să analizeze cu atenţie riscurile sistemice specifice în ceea ce priveşte diseminarea conţinutului şi a produselor ilegale, precum şi riscurile generate de proiectarea sau funcţionarea serviciului său şi a sistemelor sale conexe. Rapoartele de evaluare a riscurilor vor trebui să fie transmise Comisiei la 4 luni de la notificarea desemnării oficiale şi, ulterior, la un an.



Temu trebuie să pună în aplicare măsuri de atenuare a riscurilor, cum ar fi listarea şi vânzarea de mărfuri contrafăcute, produse nesigure şi articole care încalcă drepturile de proprietate intelectuală. Aceste măsuri pot include adaptarea condiţiilor de utilizare, îmbunătăţirea proiectării interfeţei pentru utilizatori pentru o mai bună raportare şi detectare a listărilor suspecte, îmbunătăţirea proceselor de moderare pentru a elimina rapid articolele ilegale şi rafinarea algoritmilor săi pentru a preveni promovarea şi vânzarea de bunuri interzise.



Temu trebuie să îşi consolideze procesele interne, resursele, testarea, documentarea şi supravegherea oricăreia dintre activităţile legate de detectarea riscurilor sistemice.



În plus, sunt necesare măsuri sporite de protecţie a consumatorilor. Rapoartele anuale de evaluare a riscurilor întocmite de Temu trebuie să evalueze în mod specific orice efecte adverse potenţiale asupra sănătăţii şi siguranţei consumatorilor, cu accent pe bunăstarea fizică şi mentală a utilizatorilor minori.



Temu trebuie să îşi structureze platforma, inclusiv interfeţele pentru utilizatori, algoritmii de recomandare şi condiţiile de utilizare, pentru a atenua şi a preveni riscurile la adresa siguranţei şi bunăstării consumatorilor. Trebuie puse în aplicare măsuri pentru a proteja consumatorii împotriva achiziţionării de bunuri nesigure sau ilegale, cu un accent deosebit pe prevenirea vânzării şi distribuţiei de produse care ar putea fi dăunătoare pentru minori. Aceasta include încorporarea unor sisteme solide de asigurare a vârstei pentru a restricţiona achiziţionarea de articole restricţionate în funcţie de vârstă.