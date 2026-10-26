CFR Călători anunță modificări în circulația unor trenuri, în perioada 20-26 noiembrie. Rutele care vor fi afectate

1 minut de citit Publicat la 15:26 26 Oct 2026 Modificat la 15:26 26 Oct 2026

CFR Călători anunță lucrări la infrastructura feroviară / Foto: Agerpres

Circulația trenurilor va înregistra modificări temporare în perioada 20 - 26 noiembrie, ca urmare a efectuării unor lucrări la infrastructura feroviară între stațiile Tapia - Lugoj, informează luni CFR Călători.

Astfel, în perioada 20 - 25 noiembrie 2026, la trenul IR 72 București Nord - Craiova - Caransebeș - Timișoara Nord - Curtici - Budapesta Keleti, între București Nord și Caransebeș călătorii vor fi transportați cu trenul IR 12072 București Nord (plecare 05:29) - Caransebeș (sosire 13:56), iar între Caransebeș și Timișoara Nord vor fi transportați cu mijloace auto, pentru continuarea călătoriei cu trenul IR 72 Timișoara Nord - Budapesta Keleti.

În aceeași perioadă, la trenul IR 73 Budapesta Keleti - Curtici - Timișoara Nord - Caransebeș - Craiova - București Nord, între Timișoara Nord și Caransebeș călătorii vor fi transportați cu mijloace auto, urmând să continue călătoria cu trenul IR 12073 Caransebeș (plecare 14:25) - București Nord (sosire 23:50).

Tot între 20 și 25 noiembrie, la trenul IR 78 București Nord - Craiova - Lugoj - Recaș - Timișoara Nord - Arad - Curtici - Budapesta Keleti, între București Nord și Arad călătorii vor fi transportați cu trenul IR 12078 care circulă pe ruta alternativă București Nord (plecare 21:19) - Craiova - Filiași - Târgu Jiu - Simeria - Arad (sosire 09:14), iar între Timișoara Nord și Arad vor fi transportați cu mijloace auto.

Totodată, în perioada 20/21 -25/26 noiembrie 2026, la trenul IR 79 Budapesta Keleti - Curtici - Arad - Timișoara Nord - Recaș - Lugoj - Craiova - București Nord, între Arad și București Nord călătorii vor fi transportați cu trenul IR 12079 care circulă pe ruta alternativă Arad (plecare 20:11) - Simeria - Târgu Jiu - Filiași - Craiova - București Nord (sosire 08:23), iar între Arad și Timișoara Nord vor fi transportați cu mijloace auto.

În intervalul 20 - 25 noiembrie 2026, la trenul IR 16099 București Nord - Caransebeș - Timișoara Nord - Arad, între Caransebeș și Arad călătorii vor fi transportați cu mijloace auto. Similar, în perioada 21-26 noiembrie 2026, la trenul IR 16098 Arad - Timișoara Nord - Caransebeș - București Nord, între Arad și Caransebeș călătorii vor fi transportați cu mijloace auto.

'De asemenea, vor interveni modificări în circulația unor trenuri Regio, pentru care se vor efectua transbordări. Acestea vor fi anunțate la nivel local, în stațiile de cale ferată', precizează reprezentanții companiei.