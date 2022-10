Mircea Geoană, trei ani de mandat ca secretar general adjunct al NATO: "Am văzut şi am trăit multe"

La împlinirea celor trei de ani de când a fost numit secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană a tras linie şi a făcut un scurt bilanţ al mandatului său.

Sursa foto: Mircea Geoana/ Facebook

Într-un mesaj video postat pe contul său de Facebook, oficialul NATO şi-a invitat privitorii să vadă principalele săli din noul sediu de la Bruxelles în care îşi desfăşoară activitatea.

"Trei ani în care lumea s-a transformat decisiv", a fost concluzia lui Mircea Geoană.

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO: "Lumea este complicată"

"Trei ani de zile în acest birou am văzut şi am trăit multe. Şi pandemie, şi Afganistan şi război în Ucraina. Dacă este ceva cu adevărat important este ceea ce am învăţat eu, ca om şi ca lider.

Lucrând împreună cu Jens Stoltenberg, trecând prin situaţii atât de complicate şi înţelegând un singur lucru - că lumea este complicată şi că avem nevoie să fim cu toţii uniţi", a spus Geoană.

Mircea Geoană consideră că, în urma războiului din Ucraina, centrul strategic de greutate al Europei se va muta către Est iar România va devenit o ţară nu doar relevantă strategic, ci şi una cu "o relevanţă de natură economică, politică şi tehnologică".

"Cred că Estul României, flancul estic, întreaga Moldovă românească, întreaga zonă a Bucovinei şi întreaga zonă a Maramureşului vor putea şi vor trebui să devină nu doar zone protejate din punct de vedere militar, ci zone care să reprezinte dinamism economic, şanse de investiţii, şanse de condiţii de viaţă mai bune, infrastructuri şi capacitate de a ne dezvolta în egală măsură cu relevanţa noastră strategică", a spus Mircea Geoană.