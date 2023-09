Prima reacție a prefectului de Olt după ce i-a explodat mașina: ”Am deranjat cuibul de viespi”

Mașina prefectului de Olt, Mario de Mezzo, a luat foc în mers și a explodat. Prefectul nu se afla în mașina sa personală care, în momentul izbucnirii flăcărilor, era condusă de directoarea cancelariei sale.

În direct la emisiunea Decisiv, prefectul de Olt a dezvăluit că nu exclude varianta unei intimidări, pentru că, spune acesta, ar fi deranjat ”cuiburi de viespi”.

De altfel, Mario de Mezzo susține că președintele Consiliului Județean Olt l-ar fi amenințat. De cealaltă parte, Marius Oprescu neagă acuzațiile.

”Am avut prieteni care mi-au amintit că am deranjat unul dintre cele mai mari cuiburi de viespi din această țară și mi-au amintit, de asemenea, că, în urmă cu nici o lună, președintele Consiliului Județean Olt a spus într-o declarație de presă, atenție, să am grijă să nu-mi prind mâna la strung. Contextul a fost acela al spitalului județean în care eu am vrut să intru și nu am fost lăsat”, a spus prefectul de Olt, Mario de Mezzo, în direct la Antena 3 CNN.

Mașina prefectului de Olt a luat foc: Încercare sau intimidare?

”Nu l-am amenințat cu nimic.Vedeți că vorbim de lucruri diferite. A fost o discuție acum o lună de zile în care dânsul a încălcat niște proceduri administrative și i-am spun că nu a avut protecția muncii făcută, adică acest lucru înseamnă că nu a citit codul administrativ când a venit prefect și și-a prins mâna în strung era o discuție între ghilimele.

El avea nevoie de un ordin administrativ de prefect să intre acolo și nu a făcut acel ordin. Nefăcând acel ordin n-a intrat. Iar întrebarea era legată strict de codul administrativ și de această prezență a dânsului acolo, iar eu am răspuns printr-o figură de stil”, a preecizat președintele CJ Olt, Marius Oprescu, la Antena 3 CNN.

Comunicat ISU Olt

”Un autoturism a ars, în proporție de 90 la sută, la intrarea în comuna Vlădila, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit electric.

Pentru gestionarea evenimentului au intervenit pompierii Detașamentului Caracal, cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.

La sosirea echipajelor, autoturismul ardea generalizat, iar femeia care se afla la volan în momentul izbucnirii incendiului, se afla în afara autoturismului, fără urme de traumă.

Aceasta a fost asistată medical de echipajul SMURD și a refuzat transportul la spital”, se arată în comunicatul ISU Olt.