Regele Charles a fost atacat cu ouă la un eveniment

Monarhul britanic se afla la un eveniment, în York, împreună cu regina consoartă, când un tânăr din public a aruncat cu un ou în direcţia celor doi.

Oul nu l-a lovit pe regele Charles, ci a căzut pe asfalt.

Forţele de ordine l-au imobilizat imediat pe protestatar, care a fost auzit strigând că Marea Britanie a fost "construită pe sângele sclavilor".

Bărbatul a fost între timp arestat.

