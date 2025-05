Loretta Swit, vedeta serialului M.A.S.H., a murit la vârsta de 87 de ani

Swit a fost una dintre cele mai longevive prezențe din distribuția serialului M.A.S.H. / sursă foto: Profimedia Images

Actrița americană Loretta Swit, cunoscută pentru rolul Margaretei „Hot lips” Houlihan, șefa exigentă a infirmeriei din serialul de succes M.A.S.H., a murit la vârsta de 87 de ani, scrie The Guardian.

Potrivit agentului său, Harlan Boll, Swit a murit vineri, în locuința ei din New York, cel mai probabil din cauza vârstei înaintate.

Swit a fost una dintre cele mai longevive prezențe din distribuția serialului M.A.S.H., alături de Alan Alda.

Producția, inspirată de filmul omonim regizat de Robert Altman (care, la rândul său, a avut la bază un roman semnat de Richard Hooker – pseudonimul lui H. Richard Hornberger), a fost difuzată de postul CBS între 1972 și 1983. Acțiunea era plasată într-un spital militar mobil în timpul războiului din Coreea.

Finalul serialului, difuzat pe 28 februarie 1983 și având o durată de două ore și jumătate, a fost urmărit de peste 100 de milioane de telespectatori, un record pentru un episod dintr-un serial de ficțiune, care încă nu a fost depășit.

M.A.S.H. este considerat unul dintre cele mai bune seriale TV din toate timpurile. A fost clasat pe locul 25 de revista Rolling Stone și pe locul 34 de Time Out. În 1975, a primit prestigiosul Premiu Peabody pentru felul în care a reușit să folosească umorul pentru a transmite un mesaj profund despre război.

Loretta Swit a câștigat două premii Emmy pentru interpretarea sa și a declarat într-un interviu că, la un moment dat, a ales să-și joace personajul mai uman și realist, chiar dacă asta însemna să sacrifice uneori glumele.

„Prin al doilea sau al treilea an am decis să o joc ca pe o persoană reală, inteligentă, chiar dacă asta afecta uneori poantele”, spunea ea în cartea The Complete Book of M.A.S.H.

Pe lângă rolul emblematic din M.A.S.H., Loretta Swit a mai apărut în filme precum „Race with the Devil” și „S.O.B.”, dar și în seriale populare ca „The Love Boat”.

De asemenea, actrița a interpretat-o pe Christine Cagney în filmul pilot al cunoscutului serial „Cagney & Lacey”.