Volodimir Zelenski a plecat de la un târg de carte din Kiev cu volumul „Ucideți tiranul”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și soția sa, Olena, au fost vineri la un târg de carte din Kiev, de unde au plecat cu mai multe volume, printre care unul intitulat „Ucideți tiranul”, potrivit presei internaționale.

Cartea, scrisă de academicianul italian Aldo Andrea Cassi, a fost achiziționată în versiunea ucraineană și face parte din selecția de lecturi cumpărate de cuplul prezidențial. Informația a fost făcută publică printr-o postare pe contul oficial de Telegram al lui Zelenski.

În fotografia distribuită în mediul online, Olena Zelenska apare răsfoind cartea, în timp ce președintele stă lângă ea.

„Astăzi, am vizitat împreună Arsenalul de Carte - acum în al 13-lea an. Iar acest lucru spune multe despre rezistenţa ucrainenilor şi forţa culturii noastre. În ciuda războiului la scară largă, industria editorială continuă să crească, lumea aude de ţara noastră, iar oamenii noştri construiesc legături cu lumea - şi acest lucru este cu adevărat inspirat.

În acest an, mai mult de o sută de edituri sunt reprezentate la Arsenalul de Carte, împreună cu mii de cărţi noi. Astăzi, am achiziţionat, de asemenea, mai multe volume pentru biblioteca noastră, inclusiv „Ucideţi tiranul. Istoria luptei împotriva tiranilor de la Cezar la Gaddafi” de Aldo Andrea Cassi, „De la tată la fiu” de Franco Nembrini, „Versuri din adăposturile antiaeriene ale Mariupolului” de Oksana Stomina, „Amurgul imperiului.

Războiul ruso-ucrainean prin ochii unui istoric” de Serhii Plohi. Ne bucurăm că în Ucraina există astfel de evenimente, astfel de cărţi şi cei care le creează. Suntem recunoscători tuturor celor care dezvoltă editarea de cărţi în Ucraina: autorilor, editorilor, traducătorilor, care deschid lumea pentru ucraineni şi Ucraina pentru lume prin cărţile noastre. Mulţumim tuturor celor care susţin cultura ucraineană. Este important” - a scris Zelenski pe reţelele sociale.

Zelenski l-a descris în repetate rânduri pe liderul rus Vladimir Putin drept un dictator. El nu a dezvăluit dacă intenţionează, prin achiziţionarea cărţii, să trimită un mesaj omologului său de la Kremlin.

Titlul complet al cărții este „Ucideți tiranul: Istoria tiraniei de la Cezar la Gaddafi”, iar potrivit descrierii editorului italian, volumul ridică întrebarea: „Este corect sau greșit să ucizi un tiran? Și dacă da, cine decide?”

Cartea a fost publicată în 2022 în limba italiană.

