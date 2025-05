Reguli noi pentru platformele social media din România. Măsurile luate pentru protejarea minorilor cu vârste sub 18 ani

Instituţiile responsabile de monitorizarea acestor aspecte de pe social media vor fi ANCOM şi CNA. Sursa foto: Getty Images

Se schimbă regulile pe social media din România. Platformele considerate de larg consum, cum ar fi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube sau X, trebuie să ia măsuri pentru protejarea minorilor cu vârste sub 18 ani, altfel riscă amenzi uriaşe, potrivit Antena 3 CNN.

Ce obligaţii noi au Facebook, Instagram, TikTok, YouTube sau X în România

La Senat a fost înregistrată joi pentru dezbatere propunerea legislativă privind protecţia minorilor sub 18 ani în faţa conţinutului nociv distribuit pe platformele online de tip "Very Large Online Platforms" (VLOP). Scopul prezentei inițiative este protejarea minorilor cu vârsta sub 18 ani de conţinutul nociv distribuit pe mai multe reţele de socializare, printre care se numără: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok sau platforma X, deţinută de Elon Musk.

Printre postările de pe Facebook, Instagram, TikTok, X sau YouTube care au conţinut considerat nociv pentru copiii cu vârste sub 18 ani se numără:

cele care instigă la violenţă sau comportamente autodistructive;

cele care promovează tulburări de alimentaţie, ură de sine sau idei suicidare;

cele care au nuditate, pornografie sau exploatare sexuală;

cele care conțin scene de cruzime, agresiune sau violență extremă;

cele care promovează comportamente ilegale, consum de droguri sau alcool;

ceke care au conţinut care afectează dezvoltarea emoțională și cognitivă a minorului.

Cum ar trebui să se raportaze reţelele sociale la minorii din România, dar şi la părinţii acestora

Potrivit declaraţiilor făcute de Sergiu Cora, realizator "News Hour with CNN", oficialii de la Facebook, Instagram, TikTok, Youtube şi X trebuie să implementeze în ţara noastră "un mecanism prin care să verifice vârsta, apoi să existe un control parental activ, inclusiv prin transmiterea de rapoarte lunare către părinţi".

Ulterior, prezentatorul de la Antena 3 CNN a mai făcut următoarele precizări: "platformele online vor avea obligaţia să aibă un serviciu de mediere în limba română sau a minorităţilor naţionale, de asemenea, se interzice monetizarea, concret câştigul de bani, a conţinutului live în care există minori, dacă printele nu şi-a dat acordul scris şi mai mult decât atât reţelele sociale vor avea obligaţia să răspundă în cel mult două ore notificărilor emise de instituţiile statului. În caz contrar, dacă nu vor respecta toate aceste reguli vor fi amendate cu procente cuprinse între 0,5 şi 3% din cifra de afaceri globală, adică foarte mulţi bani".

Instituţiile responsabile de monitorizarea acestor aspecte vor fi Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) şi Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).