WSJ: Elon Musk vrea să aibă o „legiune” de copii inteligenți „înainte de Apocalipsă”

Ashley St. Clair, influenceriţa care a susţinut că are un copil cu Elon Musk, a dezvăluit recent că prenumele ales pentru fiul ei este Romulus. Desigur, micuţul poartă numele mamei – Romulus St. Clair. Sursa foto: Getty Images & X /@stclairashley

CEO-ul de la Tesla şi al companiei SpaceX, Elon Musk se află în mijlocul unui nou scandal de proporţii, după ce jurnaliştii de la The Wall Street Journal au publicat informaţii surprinzătoare despre viaţa privată a miliardarului care îşi doreşte să creeze o "legiune" de copii. Detaliile le-au fost oferite de Ashley St. Clair, influenceriţa care a susţinut în februarie că are un copil cu Elon Musk, şi le-a prezentat amănunte despre "drama haremului" pe care controversatul om de afaceri l-ar avea. De altfel, rezultatul testului de paternitate arată, cu o "probabilitate de 99,9999%", că Elon Musk este tatăl fiului vedetei, care este evreică.

Planul lui Elon Musk de a avea o "legiune" de copii inteligenţi

Intitulat "Tacticile pe care Elon Musk le foloseşte ca să îşi gestioneze «legiunea» de copii şi mamele lor", articolul celor de la Wall Street Journal a stârnit multă vâlvă în întreaga lume. Cunoscută pentru cartea sa dedicată copiilor, "Elephants Are Not Birds", autoarea Ashley St. Clair le-a împărtăşit jurnaliştilor WSJ mai multe discuţii pe care le-a avut cu proprietarul companiei Tesla de-a lungul relaţiei lor. Elon Musk i-a vorbit vedetei despre visul său de a avea ca moştenitori "o legiune de copii" şi, conform sursei citate, el i-a spus acesteia că îşi doreşte 10 copii cu ea.

În vârstă de 26 de ani, scriitoarea a mai povestit jurnaliştilor de la The Wall Street Journal că, în timp ce era însărcinată, Elon Musk i-a sugerat să "aducă alte femei pentru a avea mai repede și mai mulți copii ai lor", în misiunea lui de a salva omenirea. Miliardarul şi-a argumentat această dorinţă într-un mesaj text, văzut de cei de la Journal, care a sunat astfel: "Pentru a ajunge la nivel de legiune, înainte de apocalipsă". Iar într-un alt SMS, CEO-ul SpaceX i-a spus lui Ashley St. Clair: "Va trebui să folosim mame surogat".

› Vezi galeria foto ‹

În viziunea întunecată a lui Elon Musk, omenirea este în pericol din cauza populaţiei care se află în scădere. "El este motivat să corecteze momentul istoric, ajutând «însămânțarea» Pământului cu mai multe ființe umane care au o inteligență înaltă, potrivit unor oameni familiarizați cu problema", au mai relatat jurnaliştii de la Wall Street Journal.

În trecut, CEO-ul Tesla a susţinut pe platforma X că operația de cezariană permite creșterea unor creiere mai mari ale bebeluşilor. Altfel spus: moştenitori mai deştepţi. Pe de altă parte, Elon Musk i-a cerut influenceriţei Ashley St. Clair să nască prin cezariană, însă, ea nu a fost de acord. În ciuda acestui lucru, în noiembrie, când vedeta i-a trimis un selfie, miliardarul i-a scris: "Vreau să te las însărcinată din nou".

Într-o altă conversaţie, Elon Musk i-ar fi spus autoarei că, în 2023, el a avut o întâlnire în Austin unde oamenii, pe care i-a descris drept oficiali japonezi, i-au cerut să fie donator de spermă pentru o femeie importantă, potrivit unui mesaj text analizat de Journal. "Ei vor ca eu să fiu donator de spermă. Fără nicio poveste de dragoste sau altceva, doar spermă", i-a scris miliardarul vedetei. Ulterior, el i-a spus acesteia că a oferit spermă unei persoane care i-a cerut, fără să o nominalizeze pe femeie.

Vivian Jenna Wilson, cea mai mare fiică a lui Elon Musk, a declarat recent pentru Teen Vogue că nu știe câți frați şi surori vitrege are în familie. În vârstă de 21 de ani, Vivian şi tatăl ei nu vorbesc, pentru că acesta din urmă refuză să accepte identitatea ei de persoană transgender. Fiica trans a fondatorului Tesla a apărut în timpul mariajului pe care acesta l-a avut cu autoarea canadiană Justine Musk. În total, fostul cuplu a avut şase copii, însă, unul a murit când era bebeluş. Nevada a încetat din viaţă în 2002, la vârsta de 10 săptămâni, din cauza sindromului morţii subite la sugari.

Vivian Wilson l-a acuzat pe Elon Musk că ar fi folosit FIV selectiv, pe criterii de sex pentru copiii săi

Luna trecută, fiica trans a lui Elon Musk l-a acuzat că ar fi folosit fertilizare in vitro (FIV) selectiv, pe criterii de sex pentru copiii săi într-o postare făcută pe contul ei de pe platforma Threads.

"Sexul care mi-a fost atribuit la naștere a fost o marfă, care a fost cumpărată și plătită. Așa că, atunci când eram feminină în copilărie și, apoi, am ajuns să fiu transgender, practic, contraziceam produsul care fusese vândut. Acea așteptare de masculinitate, împotriva căreia a trebuit să lupt toată viața, a fost o tranzacție monetară. O tranzacție monetară. O TRANZACȚIE MONETARĂ", a scris Vivian Wilson pe Threads, luni, 10 martie. În aceeaşi zi, ea a mai postat mesajul: "Cum naiba este asta legal?".

Vivian Wilson și-a declarat public identitatea de gen în iunie 2022, când a depus o cerere oficială pentru schimbarea prenumelui și renunțarea la numele de familie al miliardarului. Totodată, ea a ales numele pe care mama ei îl purta înainte să se căsătorească cu Elon Musk: Justine Wilson. În documente, tânăra a menționat că decizia sa se bazează pe "identitatea de gen și faptul că nu mai locuiesc cu și nu doresc să fiu asociată în niciun fel cu tatăl meu biologic".

Elon Musk şi Justine Wilson au devenit soţ şi soţie în ianuarie 2000 și au decis să apeleze la FIV ca să îşi mărească familia. În 2004, i-au întâmpinat pe gemenii Griffin și Xavier, dar acesta din urmă a devenit transgender – Vivian Wilson. Milonarul a mărturisit într-un interviu din 2024 că este împotriva ideologiei de gen și a susținut că a fost păcălit de medici să semneze documente pentru ca fiul său să primească medicamente care blochează pubertatea.

"Mi-am pierdut fiul, în esență. Fiul meu este mort, ucis de virusul ideologiei woke", i-a spus Elon Musk lui Jordan Peterson, înainte de a adăuga: "Așa că am jurat că voi distruge virusul woke".

Ashley St. Clair, despre contractul de confidenţialitate pe care Elon Musk i-a cerut să îl semneze, după ce a aflat că este însărcinată

Ashley St. Clair a mai mărturisit că în contractul de confidenţialitate pe care ar fi trebuit să îl încheie cu Elon Musk era menţionat faptul că acesta avea voie să vorbească negativ la adresa ei. Mai mult, în document nu erau incluse cheltuieli de securitate, nu era oferit sprijin în caz de urgențe medicale pentru copil și nici nu garanta un fond fiduciar sau o asigurare de viață în cazul în care miliardarul ar fi murit înainte ca fiul său să ajungă la maturitate.

Tânăra vedetă a spus că a respectat mai multe cerințe ale lui Elon Musk în timpul sarcinii, printre care se numără aceea de a rămâne izolată în apartamentul ei din New York City pentru ca relația lor să nu devină publică. Omul de încredere al miliardarului, Jared Birchall, a fost instruit să îi trimită acesteia 2 milioane de dolari pentru cheltuieli, dintre care jumătate ar reprezenta un împrumut, potrivit unor mesaje text consultate de WSJ.

Elon Musk a încercat să o convingă pe autoarea Ashley St. Clair să petreacă timp în Austin "cu legiunea noastră de copii"

Jared Birchall a fost implicat în achiziționarea unei proprietăți, aflată într-un complex din Austin, unde Elon Musk și-a imaginat că "femeile și numărul tot mai mare de bebeluși ai săi vor locui împreună în mai multe reședințe", a declarat o persoană familiarizată cu subiectul, potrivit sursei citate.

Shivon Zilis, femeia care i-a dăruit gemeni în noiembrie 2021, locuieşte împreună cu aceştia într-o comunitate cu acces foarte strict, unde Elon Musk vine şi pleacă. De altfel, el a încercat să o convingă pe cântăreaţa canadiană Grimes să se mute în comunitate, dar a refuzat.

În vârstă de 37 de ani, artista Grimes are trei copii cu cel mai bogat om de pe planetă: X Æ A-Xii, născut în mai 2020, Exa Dark Sideræl Musk, venită pe lume în decembrie 2021 printr-o mamă-surogat şi Techno Mechanicus Musk, căruia îi spun Tau şi care s-a născut în iunie 2022. CNN a precizat că existența fetiţei fostului cuplu Grimes - Elon Musk a fost deconspirată, întâmplător, în martie 2022, în cadrul unui interviu oferit de cântăreaţă revistei Vanity Fair, când reporterul a auzit un copil plângând.

Wall Street Journal a mai relatat că miliardarul american i-a propus şi autoarei Ashley St. Clair să petreacă timp în Austin, "cu legiunea noastră de copii", potrivit unui mesaj pe care i l-a trimis.

Reacţia lui Elon Musk după ce a aflat despre articolul celor de la Wall Street Journal

La scurt timp după ce jurnaliştii de la WSJ au publicat informaţiile şocante despre "legiunea" de copii pe care Elon Musk încearcă, în secret, să o creeze, acesta a reacţionat dur pe platforma X, pe care o deţine. Miliardarul a criticat publicaţia americană, despre care a spus că este mai rea decât TMZ, un site renumit de știri despre celebrități din întreaga lume.

În vârstă de 53 de ani, Elon Musk are, oficial, 14 copii din mai multe relaţii, printre care se numără cea avută cu artista Grimes și cea cu Shivon Zilis, considerată o stea în ascensiune în lumea Inteligenței Artificiale (AI). Directoarea de la Neuralink, companie de neurotehnologie fondată de Elon Musk, i-a dăruit acestuia gemeni – fetiţa Azure şi fiul Strider –, cu o lună înainte să vină pe lume Exa Dark Sideræl Musk, fiica pe care o are cu vedeta canadiană Claire Elise Boucher, cunoscută sub numele de scenă Grimes.

Mai mulţi apropiaţi ai antreprenorului au spus, sub protecţia anonimatului, că ei cred că numărul real al copiilor lui Elon Musk este, de fapt, mult mai mare decât cel cunoscut public, au mai relatat cei de la The Wall Street Journal.

Elon Musk este tatăl copilului născut de Ashley St. Clair, arată rezultatul testului de paternitate

Ashley St. Clair a anunţat în februarie că are un copil cu Elon Musk şi, pentru că şi-a dorit să demonstreze că miliardarul american este tatăl fiului născut de ea la finalul lui 2024, a făcut un test de paternitate. Conform sursei citate, pentru a-l convinge pe CEO-ul companiei SpaceX să facă analiza genetică, vedeta a fost nevoită să discute cu Jared Birchall, cel mai apropiat colaborator al lui Elon Musk de mult timp.

"Eu nu vreau ca fiul meu să simtă că el este un secret", i-a spus Ashley St. Clair lui Jared Birchall în timpul unei conversaţii telefonice care a durat două ore şi pe care au purtat-o în decembrie 2024.

Omul de încredere al lui Elon Musk i-a oferit influenceriţei mai multe sfaturi şi l-a caracterizat pe şeful său ca fiind un om "cu un suflet foarte bun, amabil și generos". Pe de altă parte, au scris jurnaliştii de la Wall Street Journal, miliardarul are o altă atitudine în momentul în care o mamă a copilului său alege "drumul legal" în discuţii care ţin de confidenţialitate. Iar "asta duce întotdeauna, întotdeauna la un rezultat mai rău pentru acea femeie decât ar fi fost altfel", a avertizat-o Jared Birchall pe Ashley St. Clair. În plus, el i-a spus că miliardarul nu credea că băieţelul vedetei este, de fapt, al lui.

Curtea Supremă din New York i-a impus lui Elon Musk să facă un test de paternitate, iar rezultatele de la laboratorul Labcorp au venit vinerea trecută, conform sursei citate. Acestea indică faptul că "Probabilitatea de Paternitate" era de 99,9999%. Altfel spus: CEO-ul Tesla este tatăl biologic al copilului adus pe lume de Ashley St. Clair.

Elon Musk i-a oferit 15 milioane de dolari vedetei ca să nu spună că el este tatăl copilului ei

Deşi, suspecta că nu ar fi tatăl fiului lui Ashley St. Clair, Elon Musk i-a oferit acesteia 15 milioane de dolari pentru a ascunde paternitatea copilului ei şi, desigur, relaţia pe care au avut-o. În plus, milionarul i-a propus să îi trimită 100.000 de dolari pe lună până când băiatul împlineşte 21 de ani. Tânăra creatoare de conţinut a refuzat ofertele şi, implicit, semnarea unui acord de confidenţialitate.

Acorduri similare au fost negociate și cu alte mame ale copiilor lui Elon Musk, i-a spus Jared Birchall lui Ashley St. Clair, potrivit Wall Street Journal.

Când se afla în spital pentru inducerea travaliului, respectiv în septembrie 2024, Ashley St. Clair a primit un mesaj de la Jared Birchall care i-a recomandat să lase numele lui Musk în afara certificatului de naştere al copilului. Tânăra a respectat această dorinţă a miliardarului, însă, la scurt timp după acest episod, ea şi-a angajat un avocat, o acţiune pe care apropiatul lui Elon Musk i-a cerut să nu o facă.

În plus, după ce Ashley St. Clair a dezvăluit public relaţia sa cu Elon Musk în februarie, acesta din urmă a anulat oferta de 15 milioane de dolari. Totodată, miliardarul a redus plăţile lunare către vedetă la 40.000 de dolari pe lună. Mai mult, după ce a văzut articolul celor de la Journal, CEO-ul companiei SpaceX a înjumătăţit suma pe care i-o trimitea lunar lui Ashley St. Clair pentru băiatul pe care îl au împreună. Potrivit declaraţiilor făcute de influenceriţă, Elon Musk i-a transferat marţi doar 20.000 de dolari.

Ashley St. Clair a dezvăluit numele copilului pe care îl are cu Elon Musk

Potrivit Wall Street Journal, Ashley St. Clair şi Elon Musk au decis ca fiul lor să se numească Romulus, după fondatorul legendar și primul rege al Romei. Nu mai este un secret pentru nimeni că miliardarul american este fascinat de Imperiul Roman, despre care, în trecut, a declarat că a căzut din cauza unei rate scăzute a natalității.

Ashley St. Clair le-a mai povestit jurnaliştilor americani că l-a cunoscut pe CEO-ul Tesla în primăvara lui 2023, după ce acesta a început să reacţioneze la postările ei de pe platforma X. Şi, desigur, i-a dat follow. Iar după câteva schimburi de mesaje, Elon Musk a invitat-o să viziteze sediul X din San Francisco.

La un moment dat, miliardarul a invitat-o într-o călătorie în statul american Rhode Island, unde învaţă unul dintre băieţii lui. Ashley St. Clair susține că Romulus a fost conceput în timpul unei vacanțe pe care a petrecut-o cu Elon Musk în St. Barts, în ianuarie 2024. Atunci, ea i-ar fi spus lui acestuia că este în perioada ovulației, iar el ar fi răspuns: "Și ce mai așteptăm?".

După ce a rămas însărcinată, relația dintre Ashley St. Clair și Elon Musk a evoluat, iar acesta i-a trimis flori atât de ziua ei de naştere, dar şi de Ziua Mamei. Potrivit celor de la WSJ, copilul pe care influenceriţa îl are dintr-o altă relaţie se întâlnea cu urmaşii miliardarului. În plus, vedeta şi primul ei moştenitor au cunoscut-o pe mama CEO-ului SpaceX, Maye Musk.

În vârstă de 76 de ani, Maye Musk are o carieră de succes ca model și dietetician, cu origini canadiene si sud-africane. Mama milionarului america îi spunea în copilărie "enciclopedia".

Elon Musk i-a cerut influenceriţei să nu își circumcidă copilul său evreu

În vârstă de 53 de ani, Elon Musk ar fi insistat ca Ashley St. Clair să nască prin cezariană, despre care el susține public că este benefică pentru dezvoltarea creierului copilului. Însă, vedeta a refuzat acest lucru. De asemenea, miliardarul i-a cerut să nu-i facă fiului lor o circumcizie, un ritual străvechi în tradiția evreiască.

Jurnaliştii de la Wall Street Journal nu au menţionat dacă vedeta i-a respectat dorinţa lui Elon Musk cu privire la circumcizie, dar au sugerat că s-ar putea să nu fi făcut acest lucru.