Secţia de Poliţie din Vama Veche unde a fost dus şoferul drogat funcţionează într-un container

Secţia de Poliţie din Vama Veche, unde a fost dus şoferul drogat înainte de a ucide doi tineri, funcţionează într-un container.

Înainte de a provoca tragedia de la Vama Veche, în care doi tineri au murit, iar alţi trei au fost răniţi, Vlad Matei Pascu, şoferul găsit drogat după câteva ore de la accident, a fost tras pe dreapta de poliţişti de două ori.

Iniţial, tânărul a fost oprit şi avertizat de un poliţist, iar ulterior a fost oprit şi testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Mai mult, asigurarea obligatorie a maşinii era expirată. Astfel, el a fost dus de poliţişti la secţia de Poliţie din Vama Veche, care funcţionează într-un container.

Cosmin Andreica, liderul Sindicatului Europol, a explicat, în direct la Antena 3 CNN, că poliţiştii din Vama Veche sunt nevoiţi să îşi desfăşoare activitatea în containerul improvizat după ce poliţiştii au fost daţi afară dintr-un sediu al administraţiei publice locale.

Agentul de poliţie care l-a oprit pe şoferul drogat este detaşat din Bucureşti pe litoral, are sub un an vechime în Poliţie, a găsit droguri în maşină, l-a testat doar pentru alcool, l-a dus pe şofer la secţie, apoi a înştiinţat-o pe şefa sa despre situaţie.

La rândul ei, şefa agentului, care are grad de subinspector şi, de asemenea, este detaşată din Bucureşti, are şapte ani vechime în Poliţie şi a vorbit, în noaptea tragică, timp de o oră şi jumătate cu dispeceratul Poliţiei Mangalia, ocazie cu care a şi cerut un aparat de testare a drogurilor, lucru care nu s-a concretizat.

În consecinţă, din motive încă necunoscute, şoferul drogat a fost lăsat să plece, iar ulterior a provocat accidentul în care doi tineri au murit, iar alţi trei au fost răniţi.