Test pentru edilii din Bucureşti: Ce mănâncă într-o zi şi cât plătesc pentru alimente | Robert Negoiță: ”Am dat 20 lei”

Trei primari cunoscuți din Bucureşti au dezvăluit la Antena 3 CNN ce mănâncă într-o zi şi cât plătesc pentru alimente.

Problema prețurilor la alimente a devenit un subiect important pentru opinia publică în această perioadă. În acest context, Antena 3 CNN le-a dat unor edili cunoscuți un test prin care s-a aflat cât plătesc aceștia pentru ceea ce înseamnă o masă zilnică.

Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3 al Capitalei: "Ieri am fost în oraș și am mâncat de la un restaurant foarte popular și care este de foarte mult timp în București, o porție varză călită cu mămăliguță. Asta a fost tot. Am dat 20 lei.

Cristian Popescu-Piedone, primarul Sectorului 5 al Capitalei: Eu și când am ținut regim un an de zile, chiar dacă mâncam doar frunze, prețul era mult peste 40 lei. Din salariul meu îmi rămâne nimic. Mă gândesc în primul rând la utilitățile pe care trebuie să le plătesc. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt încă bolnav și nu iau medicamente. Mă uit la soacră-mea, care este bolnavă, este diabetică, are 84 de ani și raportat la pensie dacă n-ar n-ar fi avut un suport din partea nepoților sau și a mea personală și a nevestei mele era dusă de mult la gară.

Nicușor Dan, primarul General al Capitalei: Mănânc ca un om normal. La primărie, azi, colegele mele de la secretariat au comandat pentru toți și a venit un meniu, o supă de legume și ceva felul doi. Cam 30 de lei a costat.

Întrebat despre aceste declarații, analistul economic Adrian Negrescu a spus:

"Foarte interesant domnul primar cu varza cu mămăliguță la 20 lei. Sunt foarte curios unde mănâncă la restaurantul Parlamentului sau unde? Că nu-mi aduc aminte în oraș să fie prețuri de genul ăsta. Probabil a descoperit el un loc special unde se mănâncă și de unde își face și aprovizionare.

Știu că el consuma undeva la nivel de 46 de lei pe săptămână. E o performanță. Dacă ne uităm la inflația din România și la cât cresc prețurile alimentelor, mă întreb oare ce sursă are primarul Negoiţă.

E un exces de zel, ca să zic așa. S-a gândit să spună un preț mic, ca să zic așa. Nu cred că în oraș mănânci cu 20 de lei", a spus Adrian Negrescu, analist economic la Antena 3 CNN.