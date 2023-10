"Vrem să ştim că trăieşte să-i trimitem medicamentele" | Apelul disperat al unei bunici, cu origini româneşti, al cărei nepot bolnav a fost răpit de Hamas

Zili Wenkert, o bunică supraviețuitoare a Holocaustului, a făcut un apel disperat la Antena 3 CNN, pentru a putea afla dacă nepotul ei bolnav mai este în viaţă, după ce a fost răpit sâmbăta de teroriștii Hamas.

Povestea lui Omer e una sfâșietoare. El este unul dintre zecile, dacă nu chiar sutele de ostatici care au fost răpiți din kibuţuri, din casele lor din Israel și trecuți dincolo, în Fâșia Gaza.

Povestea lui Omer este tulburătoare pentru că dincolo de imaginea care a făcut înconjurul planetei cu el dezbrăcat într-o camionetă, înconjurat de teroriștii Hamas care l-au smuls de acolo, este și bolnav, are o afecțiune care necesită tratament.

Familia sa, de sâmbătă încoace, se roagă pentru ca Omer să fie eliberat și se roagă măcar ca teroriștii să accepte să primească medicamentele de care tânărul de 22 de ani are atât de mare nevoie. Familia a făcut apel prin Crucea Roșie şi un apel direct către Hamas, dar în zadar.

Apelul disperat al unei bunici cu origini româneşti, al cărei nepot bolnav a fost răpit de Hamas

În acest context, au decis să facă publice imaginile cu Omer luat ostatic, pentru ca întreaga planetă să înțeleagă care este soarta celor aflați în captivitate în momentul acesta în Fâșia Gaza.

Atenţie, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoțional!

În speranța unui răspuns despre starea lui Omer, bunica sa cu origini românești, Zili Wenkert, o supraviețuitoare a Holocaustului, a făcut un apel public la Antena 3 CNN.

"Vă mulțumesc pentru că ne dați posibilitatea să vorbim despre nepotul meu și despre faptul că el n-a făcut absolut nimic. Este doar un tânăr care-i place muzica și a plecat să se distreze (n.r. Omer a fost luat ostatic de la la festivalul Nova din Ra'im, în apropiere de granița cu Gaza, acolo unde teroriştii Hamas au ucis sute de tineri nevinovaţi).

Eu sunt bunica lui. Eu m-am născut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Imaginile pe care le-am văzut, rup inima oricui, în special a bunicilor.

"Vrem numai să știm că Omer trăiește, să-i putem trimite medicamentele"

Am plecat din România în 1965. M-am stabilit în Israel și aici mi s-au născut copii. Am doi băieți și nepoți. Vorbesc limba română și citesc limba română și am prieteni în România cu care ţin legătura şi care încearcă să mă consoleze. Nu există o consolare. Nu poate nimeni decât Dumnezeu să ne mai ajute.

Singura informație pe care o avem este că Omer a fost răpit de teroriștii Hamas. S-a dus la acel festival cu o prietenă care a fost ucisă şi care a fost înmormântată ieri.

Ca supraviețuitor al Holocaustului n-am crezut că am să mai trec prin așa ceva. Eram chiar un copil mic, eram aproape un sugar când ne-au luat din Cernăuți, acolo sunt născută. Am stat la gheto 3 ani și cinci luni şi singurul lucru care ne-a salvat au fost bunicii, că ei au fost duși din Rădăuți cu trenul şi ne-au luat cu ei", a povestit în lacrimi Zili Wenkert, bunica lui Omer, la Antena 3 CNN.