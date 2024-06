Firea îl atacă pe Nicușor Dan, înainte de alegerile pentru primărie: „A îngropat banii bucureștenilor”

Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, susține că actualul primar a nu a atras deloc fonduri europene.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Cu doar trei zile înainte de alegerile locale din 9 iunie, Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a făcut bilanțul actualului primar general al Capitalei.

Firea susține că Nicușor Dan a atras zero fonduri comparativ, comparativ cu 1 miliard de euro obținut în mandatul său din perioada 2016-2020.

”Zero fonduri europene, comparativ cu 1 miliard de euro fonduri europene obținute în mandatul meu 2016-2020, nicio creșă, nicio grădiniță construite. Copiii au rămas foarte mulți, în trei schimburi în București, paza din școli nu mai este și de pe lângă școli, de aceea sunt din ce în ce mai multe persoane care vând droguri, nici un obiectiv de mare infrastructură.

Mă refer la supralărgiri, poduri, pasaje, dimpotrivă. Nici măcar primarilor de sectoare, mă refer la colegii mei Robert Negoiță și Daniel Băluță, nu le-a semnat, nu le-a aprobat documentațiile la timp și inclusiv ei au întârziat cu aceste documentații.

Și nici domnului Ciucu, care a făcut mai multă declarații publice cu privire la faptul că refuză să-i semneze autorizație de construire pentru o grădiniță, așa cum a făcut și în trecut pentru mai multe astfel de obiective edilitare, nevoi ale cetățenilor.

Înțeleg că domnul Ciucu ar putea fi considerat de către domnul primar general un fel de rechin, că dumnealui spune că îi oprește, de fapt, pe rechini imobiliari, dar, de fapt, blochează primarii de sectoare, blochează cetățenii care vor să își facă în propria curte o extindere sau să își închidă un balcon, a blocat un centru de protonoterapie pentru copiii bolnavi de afecțiuni oncologice și multe altele.

Aceștia sunt așa-zișii rechini imobiliari. Eu aș vrea să spun lucruri bune despre dumnealui, pentru că acestea s-ar reflecta în viața bucureștenilor. Din păcate, nu am să enumăr aceste lucruri pozitive”, a declarat Gabriela Firea, în cadrul emisiunii ”În fața națiunii”.

”Banii s-au pierdut, s-au dus către alte proiecte”

Gabriela Firea susține că Nicușor Dan nu a gestionat cum trebuie banii obținuți în mandatul său,din fonduri europene, și i-a virat către alte proiecte.



”Am fost în mai multe cartiere și am observat că acum în precampanie și în campania electorală s-au spart zonele unde sunt dedesubt conducte, s-au pus alături niște țevi și nu a venit nimeni. Eu am urmărit câteva, le-am și filmat 15 zile, nu a apărut nimeni. Există acest proiect, intrând în detaliu pe POIM, obținut de echipa pe care am coordonat-o ca manager.

300 de milioane de euro fonduri europene obținut în mandatul nostru doi ani de zile, nu s-a întâmplat nimic. Banii s-au pierdut, să fim foarte corecți, banii s-au pierdut, s-au dus către alte proiecte.

Ministerul Fondurilor Europene, pentru a ajuta totuși, Capitala, a fazat aceste sume și ușor-ușor se mai decontează câte o factură, minimal, pentru că s-au făcut foarte puține lucruri în acest sens față de ritmul care trebuia să fie al lucrărilor în mandatul de primar general, doar cu fonduri interne, neavând fonduri europene.

Noi am reabilitat 308 kilometri de rețea de termoficare veche de peste 40-50 de ani, ajungând în primărie și găsind o regie în insolvență, inițial, iar în trei luni de zile, ELCEN, care este o entitate guvernamentală, a cerut falimentul.

A trebuit să echilibrăm regia, s-o transformăm în societate ca să putem aplica pentru fonduri europene în paralel, rezolvând multiple avarii și făcând rost și de acești bani europeni aș vrea să fac progresul mai mare, dar din păcate este mic și dinamismul este cel comparabil cu al unui melc.

Dumnealui a îngropat banii bucureștenilor”, a spus Gabriela Firea, în cadrul emisiunii ”În fața națiunii”.