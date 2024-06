Firea spune că se luptă cu Nicușor Dan pentru primăria Capitalei: Aș fi surprinsă să câștige Piedone sau Burduja

Candidatul PSD pentru primăria Capitalei s-a declarat optimist de poziția pe care o are în sondaje pentru alegerile din 9 iunie

Sursa foto: Antena 3 CNN

Gabriela Firea, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, invitată în cadrul emisiunii „În fața națiunii” de la Antena 3 CNN, a declarat că bătălia se va da între ea și Nicușor Dan.

Întrebată cât de surprinsă ar fi dacă alegerile din 9 iunie ar fi câștigate de Cristian Piedone sau de către Sebastian Burduja, candidatul PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea a spus:

"Aș fi destul de surprinsă, recunosc, pentru că sunt două persoane respectabile. Oricine are drepturi să candideze, e normal, e democrație. În ranița fiecărui primar de sector și ministru stă și bastonul de "mareșal" de primar general. Dar cred că bătălia se duce între actualul primar general și fostul primar general, adică persoana mea.

Sunt pe locul doi, foarte aproape de actualul primar general. Mă bazez foarte mult pe cei 250.000 de bucureșteni care m-au votat acum patru ani de zile și le pare rău că nu am rămas primar să îmi continui proiectele și cele din școli, și cele din spitale, și de infrastructură.

Și mă bazez că din cei 280.000 de bucureșteni care l-au votat pe actualul primar, două treimi și-au arătat nemulțumirea. E adevărat, aceea nu s-ar îndrepta toți către mine, dar mare parte ar veni procentual și spre candidatura mea.

M-am întâlnit cu mulți tineri. Am fost, așa cum știți, un an și jumătate ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de șanse. Am avut nenumărate întâlniri cu toate asociațiile și organizațiile care reprezintă pe tineri și sunt multe în București, peste 40. Ulterior, după ce am plecat de la minister de asemenea, am ținut legătura. Să știți că tinerii își doresc ceea ce sperăm și noi să se întâmple în București.

Gabriela Firea, despre cum trebuie să fie primarul general: "Un lider al echipei administrative"

În primul rând, să fie un oraș curat, un oraș sigur, să nu-ți fie frică să umbli noaptea pe străzi sau într-un parc. Un oraș în care să nu dai în jurul școlilor, de droguri, de persoane care atacă, de persoane care se comportă reprobabil.

Și tinerii nu pot fi păcăliți. Acum patru ani de zile s-a promis în campanie de către actualul primar că fiecare bucureștean va avea minimum salariu de 1.400 euro.

O minciună foarte mare. Dumnealui am văzut că s-a dus și a depus o plângere penală pentru diseminarea în spațiul public a unor informații incorecte sau inexacte. Păi, dacă am face noi plângeri penale pentru câte dezinformări a practicat? Nu ne ocupăm cu așa ceva! Sunt un om care a lucrat în administrație, la Primăria Capitalei. Sunt senator, am fost ministru. Primarul general nu trebuie să confiște activitatea procurorilor, polițiștilor, notarilor, contabililor.

Primarul general al Capitalei trebuie să fie precum primarul Parisului, Londrei, Madridului, Vienei, un lider al echipei administrative. Un om care comunică și nu se închide în birou cu toți primarii de sectoare și cu miniștri pentru a obține fonduri.

Un om care bate la ușă la Bruxelles și obține fonduri europene, nu un om care stă prin tribunale", a spus Gabriela Firea la Antena 3 CNN.