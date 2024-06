Nicuşor Dan, întrebat cum se înţelege cu primarii de sector: ”Nu am căutat un conflict cu ei”

Primarul Capitalei Nicuşor Dan afirmă că a evitat să se certe cu primarii de sectoare. "Faptul că eu nu i-am criticat pe ei niciodată în spaţiul public înseamnă că n-am căutat un conflict cu ei", a spus el, luni, la Antena 3 CNN.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, şi-a exprimat, de multe ori, dezamăgirea și frustrarea în legătură cu primarul Nicuşor Dan.

Robert Negoiţă a cerut în repetate rânduri explicaţii pentru proiectele de infrastructură blocate în Sectorul 3 de primarul general. Însă edilul capitalei nu a fost dispus să discute.

Primarul sectorului 3 nu este primul care se plânge că nu poate purta o discuţie cu edilul capitalei. De-a lungul mandatului, alţi primari precum Ciprian Ciucu sau Radu Mihaiu s-au plâns că Nicuşor Dan nu le răspunde la telefon sau la mesaje.

Nicuşor Dan a precizat, luni, la Antena 3 CNN că e complicat să răspundă tuturor la telefon.

"Acum, numărul de telefoane pe care le primesc e mult mai mic și în consecință și răspund la mare parte dintre ele. La început de mandat era o structură disfuncțională, primăria cu multe probleme și oricine avea orice fel de problemă mă suna pe mine.

În momentul ăsta știu că există un director la Transporturi care poate să rezolve lucruri. Există un director financiar care poate să rezolve lucruri", a spus Nicuşor Dan, întrebat de ce nu răspunde la telefoanele primarilor de sector.

Robert Negoiță, candidatul PSD pentru un nou mandat la Primăria sectorului 3, îl acuză pe Nicușor Dan că nu a dat aviz pentru construirea de creșe și grădinițe. "În mod ilegal primarul general ne blochează", a declarat el.

Vă amintim că Robert Negoiță și-a exprimat nemulțumirea cu privire la faptul că primarul Capitalei Nicușor nu a dat aviz pentru construirea de creșe și grădinițe pe terenuri din zona centrală a sectorului 3.

"Din nefericire, cea mai mare problemă este pentru faptul că am fost blocat. Am mari speranțe acum. Eu sper din suflet ca, după 9 iunie, să avem alt primar general, dar și chiar cu actualul primar general noi deja am pornit de multă vreme acțiuni în instanță, suntem pe rolul instanțelor de multă vreme, cu multe procese, pentru că în mod ilegal primarul general ne blochează tot ce poate", a spus Negoiţă, recent, la Antena 3 CNN.

Nicuşor Dan reacţionează şi spune că planul urbanistic a fost prelungit și este în vigoare, "un document juridic după care funcționăm".

"Eu sunt cel care a deblocat, pentru că primăria început să facă un nou plan urbanistic general în 2013. A început glorios în 2013 și în 2014 s-a blocat. Până în 2022, adică 8 ani, nu s-a întâmplat nimic. Și tot anul 2022 am încercat administrativ să găsim soluții la diverse conflicte.

Era și Curtea de Conturi care ne zicea să reziliem. Deci din 2022 am deblocat și acum sunt toate studiile făcute", a mai declarat Nicuşor Dan, adăugând că în vara aceasta va avea loc o primă dezbatere pe regulamentul planului urbanistic general.

"Chiar dacă avem plan urbanistic general vechi sau nou, nu e o garanție că domnul Negoiță îl va respecta.

Numai eu știu de vreo 1000 de cazuri în care nu l-a respectat, că a dat clădiri pe spațiul verde", a mai spus Nicuşor Dan, luni seară, la Antena 3 CNN.

Aflaţi mai multe informaţii urmărind materialul video de mai jos!