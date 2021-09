Rareș Bogdan, despre moțiunea PSD: ”Am avea nevoie de 57 de voturi. Ar putea veni de la USR PLUS”

”Am ascultat cu foarte mare atenție declarațiile și le pot spune telespectatorilor că e multă retorică în declarații. Îi înțeleg pe fiecare din combatanții din partea, că nici nu mai știu dacă sunt stânga, dreapta, că e o coaliție realizată de USR - AUR - PSD. Înțeleg retorica domunlui Ciolacu, a domnului Simion și a domnilor Moșteanu și Cioloș, Barna, pentru că domniile lor încearcă să dea satisfacție propriului electorat și atât.

Va fi interesant de văzut cum cei 80 de parlamentari USR PLUS vor vota, pentru că așa au anunțat, o moțiune de cenzură care este împotriva Guvernului din care miniștri abia au plecat și care conține critici extrem de dure sau cele mai dure exact la zonele ocupate de miniștri USR PLUS”, a declarat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan: ”Am avea nevoie de încă 57 de voturi”

În acest moment, PNL nu are numărul necesar de susținători pentru a se menține la guvernare, dar Rareș Bogdan este convins că cele 57 de voturi care le lipsesc ar putea veni chiar de la cei din USR PLUS.

”PNL are 134 de parlamentari, de asemenea, lângă PNL mai sunt încă 46 de parlamentari, provenind de la grupul minorităților naționale și UDMR, deci am avea nevoie pentru a ține Guvernul de încă 57 de voturi, care pot veni de la USR PLUS sau din alte părți.

După încheierea campaniei electorale interne, care e într-o formulă destul de agresivă, chiar mai agresivă decât la noi, noi nu am făcut acuzații atât de dure ca domniile lor, lucrurile se vor schimba. Retorica pe USR PLUS se va schimba. Retorica domnului Barna, domnului Drulă, domnului Moșteanu, a domnului Năsui și a domnului Cioloș se va schimba radical.

”Sperăm că cei de la USR PLUS își dau seama de ridicolul în care se află”

(...) Le pot spune, cu toată deschiderea, tuturor combatanților (...) că nu plecăm de la putere. Trei ani de zile, că vor, că nu vor, vom sta la putere. Vom rămâne la putere, pentu că în scenă intră președintele României, știu că nu-și doresc foarte mult nici domnii de la PSD, nici domnii de la AUR, nici domnii de la USR PLUS. Dânsul vrea stabilitate, vrea implementarea PNRR, vrea să vadă reforme, vrea să vadă investiții, știe că a negociat 80 de miliarde de euro pentru România, vrea să-i vadă implementați în reforme. (...) Președintele nu dorește decât să vadă că țara se mișcă.

(...) Sperăm că cei de la USR PLUS își dau seama de ridicolul în care se află, având în partea dreaptă pe doamna Șoșoacă și pe domnul George Simion și în partea stângă pe domnul Ciolacu și pe domnul Simonis. Sper că dânșii vor realiza exact că domnul Cioloș, care a luptat împotriva atât a populiștilor extremei drepte, cât și împotriva stângii socialiste, este în momentul ăsta la un braț cu unii, la un braț cu alții”, a mai spus Rareș Bogdan la Antena 3.

