Mărturie în lacrimi a tatălui fetiței despre care se credea că a fost ucisă de teroriști: ”A slăbit foarte mult și vorbește în șoaptă”

Jurnalista CNN, Clarissa Ward, a avut un interviu emoţionant cu Thomas Hand, tatăl fetiţei de nouă ani care a fost răpită de Hamas pe 7 octombrie şi eliberată în această săptămână. Este primul interviu de când fetiţa sa a fost eliberată. Iniţial i s-a spus că Emily a fost ucisă în timpul atacurilor teroriste.

”Iar ea a spus, `da, ar trebui să fiu aici în câteva minute`. Am zis: `Nu-mi vine să cred`. Și dintr-o dată, ușa s-a deschis și ea a fugit. A fost, a fost frumos, exact ca în... exact așa cum mi-am imaginat, știi, alergând împreună. Am strâns-o, probabil am strâns-o prea tare”, povestește Thomas Hand, în lacrimi.

Bărbatul spune că fetița lui a slăbit foarte mult și că vorbește în șoaptă.

”A slăbit foarte mult. Și culoarea ei, n-am mai văzut-o niciodată atât de albă. Cealaltă și cea mai șocantă și tulburătoare parte a întâlnirii a fost că ea doar șoptea. A trebuit să-mi pun urechea pe buzele ei așa de aproape și să o întreb, ce ai spus? A spus: `Am crezut că ai fost răpit`.A crezut că sunt în captivitate. Au crezut că m-au răpit și ea nu știa ce naiba s-a întâmplat în afară de acea dimineață. Așa că a presupus că toată lumea a fost răpită sau ucisă sau măcelărită sau. Habar n-avea”, mai spune Thomas Hand.

Povestea micuţei Emily Hand, în vârstă de nouă ani, a impresionat o lume întreagă după ce fata a fost răpită de terorişti în atacul de la Kibbutz Be'eri din 7 octombrie.

Fetiţa se numără printre cei 13 ostatici eliberați sâmbătă de Hamas.

Tatăl ei a crezut iniţial că fata a murit: "Moartea este o binecuvântare! Mai bine mori decât să fii luat ostatic”.