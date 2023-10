Cu lacrimi în ochi, un tată din Israel s-a bucurat când a aflat că fetița lui a murit: ”Să fii ostatic este mai rău decât moartea! Dacă știi ceva despre ce la fac oamenilor acolo...”

"Moartea este o binecuvântare! Mai bine mori decât să fii luat ostatic”. Aceasta este mărturia cutremurătoare a unui tată a cărui fiică a fost omorâtă de teroriștii Hamas.

Cu lacrimi în ochi, bărbatul spune că moartea este mai ușoară decât ceea ce pățesc ostaticii în Fâșia Gaza. În prezent, în jur de 150 de israelieni au fost răpiți de HAMAS și se află acum în mâinile teroriștilor.

Era ora 7:11 sâmbătă dimineața, când militanții au ajuns la kibbutzul Be'eri. Imaginile de pe camerele de supraveghere îi arată cum stau la pândă până când sosește o mașină, îl împușcă pe șofer și intră în incintă. Au venit mai mulți pe motociclete, cu o liniște stranie și fără să se grăbească, aparent.

Thomas Hand a auzit împușcăturile și s-a gândit imediat la fiica sa de opt ani, Emily, care era în vizită la un vecin.

”Ea nu face asta foarte des. Dar, din nefericire, în noaptea respectivă, vineri seara, ea s-a dus să doarmă acasă la prietena ei”, povestește Thomas Hand.

Timp de 12 ore, el spune că a fost blocat sub focuri de armă grele, fără a putea ajunge la fiica sa, în timp ce Hamas mergea din ușă în ușă, executându-i vecinii.

”Așteptând, m-am gândit că armata va fi aici în curând. Mai rezistă un pic, și mai mult, și mai mult, și mai mult”, spune bărbatul cu lacrimi în ochi.

Trupurile a peste 100 de locuitori au fost recuperate, dar armata spune că mulți alții sunt încă dispăruți.

Thomas a așteptat, agonizând timp de două zile, înainte de a primi vestea.

”Au spus doar că au găsit-o pe Emily, e moartă și eu am zis, da! Am spus da, și am zâmbit, pentru că asta este cea mai bună veste dintre toate posibilitățile pe care le știam. Era cea mai bună, posibil, la care speram. Era fie moartă, fie în Gaza.

Și dacă știți ceva despre ceea ce le fac oamenilor din Gaza, asta e mai rău decât moartea. Este mai rău decât moartea. Felul în care te tratează. Nu au mâncare, nu au apă. Ar fi într-o cameră întunecată, plină cu cine știe câți oameni și ar fi îngrozită în fiecare minut, oră, zi și posibil ani de zile. Așa că moartea a fost o binecuvântare, o binecuvântare absolută”, a mai spus bărbatul.

Sursa: Clarissa Ward, CNN