Momentul în care tatăl lui Emily, care credea că fiica sa a fost ucisă de terorişti, și-a reîntâlnit copila după 50 de zile îngrozitoare

S-a crezut iniţial că Emily se numără printre cei ucişi. Fata se afla la o petrecere în pijamale în casa unei prietene din kibbutz când a fost răpită fără familie.

Fetiţa se numără printre cei 13 ostatici eliberați sâmbătă de Hamas.

Tatăl ei a crezut iniţial că fata a murit. "Moartea este o binecuvântare! Mai bine mori decât să fii luat ostatic”. Aceasta a fost mărturia cutremurătoare a lui Tom Hand.

Tatăl complet devastat de durere a simțit o ușurare când a aflat că fiica lui a fost ucisă și nu luată ostatică.

"Este mai uşor să mori decât să fii ostatic"

"Au spus doar că au găsit-o pe Emily, e moartă și eu am zis, da! Am spus da, și am zâmbit, pentru că asta este cea mai bună veste dintre toate posibilitățile pe care le știam. Era cea mai bună, posibil, la care speram. Era fie moartă, fie în Gaza.

Și dacă știți ceva despre ceea ce le fac oamenilor din Gaza, asta e mai rău decât moartea. Este mai rău decât moartea. Felul în care te tratează. Nu au mâncare, nu au apă. Ar fi într-o cameră întunecată, plină cu cine știe câți oameni și ar fi îngrozită în fiecare minut, oră, zi și posibil ani de zile. Așa că moartea a fost o binecuvântare, o binecuvântare absolută", a spus atunci bărbatul.

După mai mult de o săptămână a fost, însă, informat că Emily se numără printre ostatici.

După alte zeci de zile îngrozitoare, bărbatul a mers în Israel să îşi aştepte copila iar reîntâlnirea lor a fost emoționantă.

"Suntem fericiți să o îmbrățișăm din nou pe Emily, dar, în același timp, ne amintim de Raya Rotem și de toți ostaticii care încă nu s-au întors. Vom continua să facem tot ce ne stă în putere pentru a-i aduce înapoi acasă", a spus tatăl fetei.

The first hug! Here's the moment Emily Hand ran into the arms of her father.



And right after, Hila Rotem Shoshani ran into the arms of her uncle. Her mother is still being held hostage in Gaza. pic.twitter.com/c0sSvqaoNc