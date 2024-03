Mircea Badea, despre regimuri alimentare şi ronţăieli: "Cred că e mai simplu să nu haleşti 300 de calorii decât să arzi 300 de calorii"

Mircea Badea a comentat în ediţia de marţi seară a emisiunii În gura presei, de la Antena 3 CNN, pe marginea regimurilor alimentare la modă şi a specialiştilor care se contrazic în declaraţii.

"Începem, desigur, în mod absolut imperios necesar, cu știri despre slăbit și ce au mai decis cercetătorii că e sănătos sau mai ales, nesănătos.

Postul intermitent, fasting, o dietă pe val în ultimii ani, după ce a fost promovată intens de vedete internaționale și de influenceri, poate avea beneficii pe termen scurt, însă dăunează sănătății pe termen lung, avertizează Asociația Americană a Inimii", a început Mircea Badea ediţia de marţi a emisiunii În gura presei, de la Antena 3 CNN, citind dintr-un articol.

"Deci nu e bun nici intermitent fasting ăsta. Intermitent fasting înseamnă, asta am înțeles și eu, că să nu mănânci din sculare în culcare, non-stop așa.

Să mănânci, de exemplu, de la 13:00 până la 19:00. Atunci mănânc. Între 19:00 și nu știu, 01:00, să zicem, le scot din burtă (intervalele orare - n.r.), așa nu mai mănânc. Adică să postești, să ții post intermitent (...).

Eu acum stau să mă gândesc. Eu nu mă știu, mă durea pe mine în cot, dar cred că am ținut fără să știu, că eu mănânc așa când apuc. Adică și mănânc ce apuc, cu de toate, când apuc", a mai spus Mircea Badea.

"Ideea este: "Am fost surprinşi să constatăm că oameni care au urmat un program de alimentație de 8 ore cu restricții de timp au risc mai mare să moară din cauza bolilor cardiovasculare.

Chiar dacă acest tip de dietă a fost popular datorită beneficiilor sale potențiale pe termen scurt, cercetările noastre arată că, în mod clar, în comparație cu un interval de timp tipic de mâncare de 12-16h/zi, o durată mai scurtă de mâncare nu a fost asociată cu o viață mai lungă", a spus dna. profesoară de la Chicago.

Deci, nici postul intermitent nu e bun. Băi, frățioare, eu nu mai pot cu ăștia. Deci cercetătorii lui peşte cercetează ce cercetează, după care să contrazic ei pe ei cu alte studii.

Adică îmi aduc aminte așa - nu că m-ar interesa pe mine, că pe mine mă doare în cot de astea cu nutriția și cu mâncarea și acum mă plictisește de moarte subiectul, dar am văzut tone de titluri, de-aia țin minte că fac emisiune de când eram mic - deci zicea așa: nu trebuie să mâncăm fructe la desert, că cică te balonai. Fructele să mănâncă dimineața pe stomacul gol.

Bă, dacă n-am citit la d-astea de mi-a venit rău.

După aia au venit unii și au spus nu e bine aşa, e bine după masă.

După aia au venit unele și au spus au spus că ouăle nu sunt bune la om, că au colesterol în gălbenuș. Au venit după aia alte studii și au zis că ouăle sunt foarte bune, că au grăsimi sănătoase. Păi ce ai făcut, Bobiță? (...).

Deci eu nu mai pot cu ăștia. Şi așa e rău, și așa nu-i bine, nu așa, dar trebuie așa, dar how, how, how.

Văd că este în continuare este dileală totală cu dietele (...).

Am căpătat însă, nevrând, nu vrând-nevrând, doar nevrând, niște convingeri. Ele sigur pot fi extrem de greșite și pot veni cercetătorii să infirme vituperând ceea ce spun eu acum, dar eu cred aşa:

1. că slăbitul este imposibil fără deficit caloric. Dacă mănânci mai multe calorii decât consumi, nu slăbești.

2. caloriile nu știu să spună ora. Habar n-au caloriile cât e ceasul. Deci ce contează că le mănânci la 11:00 sau la 22:00? Contează câte mănânci, nu când le mănânci. Așa am dedus eu. Nu e bine, îți dai seama... Or să vină cercetătorii britanic și o să spună nu e bine (...).

3. A, da, și mai am o convingere. Cred că e mai ușor să nu halești 300 de calorii decât să arzi 300 de calorii. Cred că e mai simplu să nu le halești, frățioare. Deci acum că am halit 300 de calorii, trebuie să le ard, ca să fiu pe deficit caloric? Da. Nu mai bine nu le mănânc din prima?", a încheiat Mircea Badea.