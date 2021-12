Se fac angajări la stat. Mii de posturi, scoase la concurs!

Seria acţiunilor de control pentru marii contribuabili vor continua şi în perioada următoare, spune şefa ANAF.

Inspectorii verifică dac aceştia folosesc aparatele de marcat electronice fiscale.

Zeci de miliarde de euro sunt piedute prin contrabandă. Ce măsuri ia ANAF?

Şefa ANAF, Mirela Călugăreanu, a vorbit, sâmbătă, în exclusivitate la Antena 3, despre cele mai noi informaţii privind modificările fiscale care îi vizează pe români în mai puţin de o lună

"Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă reprezintă o provocare pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, dar, în egală măsură şi o şansă importantă istorică, pentru că beneficiem de o alocare de aproximativ 356 de milioane de euro, prin care susţinem reformele pe care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală le-a gândit de multă vreme, acum avem şi finanţarea necesară, reforme care să contribuie la creşterea veniturilor, ca şi pondere în Produsul Intern Brut, cu 2,5%, numai din perspectiva eficientizării activităţii de administrare fiscală. De asemenea, de reducerea decalajului fiscal, mai ales în zona Taxei pe Valoare Adăugată, de minim 5 puncte procentuale, în perioada de implementare a acestor reforme (...)

Mirela Călugăreanu, preşedintele ANAF: "La anul intenţionăm să facem angajări"

Avem 22.000 de angajaţi în prezent şi 3.000 de posturi vacante. La anul intenţionăm să facem angajări. Am vrut şi anul acesta, dar contextul pandemic nu ne-a permis. Direcţia de a management a riscurilor este de interes pentru a putea valorifica toate datele pe care le primim prin interconectarea caselor de marcat pe care le vom primi din factura electronică. Nu pornim de la zero. Veniturile în acest an au fost bune, trendul a fost crescător, şi numai în acest an", a declarat Mirela Călugăreanu, sâmbătă, în cadrul emisiunii Income Magazine.

În 2019, România a înregistrat cel mai mare deficit național de conformare la normele TVA, pierzând 34,9% din veniturile sale din TVA, urmată de Grecia și Malta.

"România pierde aproape patru miliarde de euro în fiecare an din cauza evaziunii fiscale". Estimarea aparține specialiștilor Consiliului Fiscal și a fost realizată în 2018.

A fost ultima prognoză oficială a autorităților române legate de nivelul evaziunii.

România are o rată de colectare a taxelor și impozitelor la bugetul de stat de 27% din produsul intern brut , în condițiile în care media europeană este de 41% din PIB.

Ce măsuri ia ANAF pentru reducerea reducerea evaziunii fiscale? Cât pierde acum România din evaziunea fiscală?

