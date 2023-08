Consultantul milionarilor recunoaște: „Distrugeam oamenii din jurul meu!”

Într-o ediție specială iThink, unul dintre cei mai apreciați consultanți de business din România, Petre Nicolae, a povestit despre momentul care l-a convins să devină expert în reconstrucție și dezvoltare personală.

„Nu mi-am dorit să fac lucrul acesta. Am trecut printr-o experiență destul de neplăcută și am fost nevoit să devin expert în reconstrucție și dezvoltare personală, dar nu mi-am dorit sub nicio formă să fac acest lucru. Eu trecând prin trei companii mari multinaționale, ocupând poziții foarte importante. Am avut oportunitatea să lucrez într-o companie românească mare, pe o poziție de director general, cu aproape 6.000 de oameni în subordine.”

„Mi se urcase la cap”

„Nu eram chiar burnout, dar eram epuizat fizic și psihic. Nici relația cu familia nu era o relație strâns legată. Se răciseră lucrurile. Copiii nu erau nici ei într-o zonă de sănătate foarte bună psiho-emoțională. Structura mea emoțională regresase. Mi se urrcase la cap. Pe lângă școli și poziții de conducere, eram antrenor federal centura neagră în arte marțiale, centură neagră 2 dani. Fără să-mi dau seama, distrugeam oamenii din jurul meu. Pentru că aveam o structură mentală foarte puternică, foarte proeminentă.”, a mai spus Petre Nicolae.

