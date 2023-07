„Mami, mi-e frică!” Cum să nu crești copii fricoși și lipiți de fusta mamei, la iThink!

În cea mai recentă ediție a emisiunii iThink cu Iusti Fudulu a fost invitat Dacian Pășcuță, un specialist în decodarea minții și tratamentul fobiilor de orice fel. Conform acestuia, o parte din temerile noastre ar putea fi preluate din primii ani de viață.

Sursa foto: Antena 3 CNN | iThink

„Dacă eu am văzut-o pe mama panicată când aveam 3 ani, automat și eu am fost anxios. Dacă a trebuit să decodez de ce e mama panicată, de acele lucruri am început și eu să mă tem.

Și poate că o să mă tem o viață dacă nu știu ce să fac cu asta.”, a spus Dacian Pășcuță.

Ești mai fricos decât copilul tău?

„Fiul meu care are aproape 5 ani și în multe situații trece de cuvântul meu grijuliu. Care mai degrabă sunt eu fricos acolo. El merge, experimentează, îmi dă ignore. De ce? Pentru că nu este supus mie, dependent total de mine, să se identifice prea mult prin mine. Dacian-copil, în schimb, a fost acel copil care stătea pe lângă fusta mamei. Avea nevoie de cineva să-l ghideze, să vorbească cineva în locul lui”, a mai spus specialistul în decodarea minții Dacian Pășcuță la iThink cu Iusti Fudulu, o emisiune care deși nu-ți spune ce să gândești, cu siguranță te pune pe gânduri.