Diferența între bioenergie și biorezonanță. Preotul Marius Văduva: ”Aici este marea greșeală!”

Biorezonanța și bioenergia prind tot mai multă popularitate în zilele noastre. Puțini știu însă să facă diferența între cele două.

Sursa foto: Getty Images

Diferența între biorezonanță și bioenergie constă în principal în conceptul și modalitatea de acțiune.

Biorezonanța este o metodă de diagnostic și tratament care se bazează pe ideea că organismul uman emite semnale electromagnetice specifice. Aceste semnale pot fi detectate și interpretate de dispozitive speciale, iar apoi pot fi utilizate pentru a evalua starea de sănătate a pacientului și pentru a furniza tratamente personalizate. Biorezonanța este adesea asociată cu utilizarea aparatelor și tehnologiilor specifice pentru măsurarea și reglarea semnalelor electromagnetice ale corpului.

Bioenergia este o concepție care se referă la energia vitală sau la forța vitală care se crede că există în toate ființele vii. Se spune că bioenergia circulă prin corp și este esențială pentru menținerea sănătății și echilibrului organismului. Tratamentele cu bioenergie implică lucrul cu această energie vitală pentru a îmbunătăți starea de sănătate și bunăstarea generală a pacientului. Aceste tratamente pot include terapii precum vindecarea prin atingere, reiki sau alte tehnici care se bazează pe transferul sau reglarea energiei vitale.

”Este un mod intruziv prin care îi poți face rău”

Preotul și onco-nutriționistul Marius Văduva a explicat în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN care sunt, de fapt, efectele pe care cele două le au asupra organismului.

”Ca să intri cu un aparat în energia unei persoane, este un mod intruziv care chiar ar putea, la un moment dat, să îi facă rău.

Biorezonanța o poți folosi pentru a scana organismul unei persoane. Până la urmă, în ziua de astăzi, poți măsura vibrația unei celule la nivel milimetric și se poate foarte ușor rezona. Lucrul este mecanic și se poate face foarte ușor.

”Trebuie să te oprești în a intra în energie omului”

În momentul în care discutăm de bioenergia omului, adică partea în care tu intri și schimbi energia, nu mai poți să spui că faci o lucrare cu biorezonanța. Trebuie să te oprești a intra în energia omului. Tratamentele cu bioenergie sunt nelalocul lor, fiindcă nu poți tu, ca om, să te arogi că îi faci unui om bine prin bioenergie.

Eu, unul, nu sunt de acord cu lucrul ăsta, nu am folosit niciodată un tratament, nici măcar la nivel de biorezonanță, să pot să intru în energia umană. Pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că poți, inclusiv cu aparate în ziua de astăzi, să reglezi frecvența energetică a unui corp”, a explicat Marius Văduva.

”A cui o fi lucrarea acestea?”

”Cu ce te ajută faptul că nu ai avut credința că Dumnezeu poate să facă ceva pentru tine, dar te-ai dus la un om, care să modifice omul acest lucru? Aici este o mare greșeală care se face. Nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dar eu consider că noi, oamenii, ne putem vindeca sufletește sau trupește doar preluând o altă energie sau cineva vibrându-mi mie energia.

Eu sunt un om care are sentimente, care are emoții, care la rândul meu am în interior deficite, poate de minerale, vitamine, coenzime. Vine omul și ce îmi face? Nu credeți că este prea mult să vină cineva să facă reclamă că vine cu pase energetice și te face bine? A cui o fi lucrarea?”, a mai spus Marius Văduva în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.